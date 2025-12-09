Serie „So wohnt RLP“ Vom abrissreifen Hof zum kleinen Schmuckstück 09.12.2025, 06:00 Uhr

i Von außen ist nicht zu erahnen, mit wieviel Liebe der alte Bauernhof in Glees im Inneren gestaltet wurde. Anna und Klaus Stommel haben das Anwesen über Jahrzehnte hinweg restaurauriert. Eberhard Thomas Müller

Der Laacher Hof ist von außen betrachtet eher unauffällig: ein alter Bauernhof in der Ortsmitte von Glees. Diesen aber hat das Ehepaar Klaus und Anna Stommel in 30 Jahren aufwendiger Restaurierungsarbeiten gestaltet – ein „kleines Schloss“.

„Nichts, was Sie hier sehen, ist original“, sagt Anna Stommel gleich zur Begrüßung im Laacher Hof von Glees (Kreis Ahrweiler) mit einem gewissen Understatement. Zwar besteht das nach außen bescheiden wirkende Haus im Inneren tatsächlich aus recycelten Materialien, doch diese haben es in sich: altes Holz und alte Steine mit Geschichte.







