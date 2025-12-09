Koblenzer Automobilzulieferer Gewinneinbruch bei Stabilus – so ist die Lage insgesamt Tim Kosmetschke

Peter Meuer 09.12.2025, 14:33 Uhr

i Die Krise in der Automobilindustrie schlägt sich auf das Ergebnis beim Koblenzer Zulieferer Stabilus nieder. Laut den jetzt veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 bricht der Gewinn auf 24,2 Millionen Euro ein – im Vorjahr lag er noch bei 72 Millionen Euro. Ingo Beller

Bei Stabilus schrillen die Alarmglocken. Nach Veröffentlichung der Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 ging der Aktienkurs auf Talfahrt. Der Gewinneinbruch bereitet auch den Mitarbeitern in Koblenz Sorgen. Unser Überblick über die Lage.

Auf die aktuellen Finanzkennzahlen des Koblenzer Druckgasfeder-Herstellers Stabilus haben die Anleger alarmiert reagiert: Die Aktie ging am Montag auf Talfahrt, ein Minus von bis zu 9 Prozent schlug am Börsentag zu Buche. Stabilus ist im SDAX notiert.







