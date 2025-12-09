Gewinneinbruch bei Stabilus – so ist die Lage insgesamt

Bei Stabilus schrillen die Alarmglocken. Nach Veröffentlichung der Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 ging der Aktienkurs auf Talfahrt. Der Gewinneinbruch bereitet auch den Mitarbeitern in Koblenz Sorgen. Unser Überblick über die Lage.
Auf die aktuellen Finanzkennzahlen des Koblenzer Druckgasfeder-Herstellers Stabilus haben die Anleger alarmiert reagiert: Die Aktie ging am Montag auf Talfahrt, ein Minus von bis zu 9 Prozent schlug am Börsentag zu Buche. Stabilus ist im SDAX notiert.