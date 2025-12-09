Drohungen und Polizeieinsätze Nächste Schule im Fokus: Große Missstände an einer BBS Bastian Hauck 09.12.2025, 15:30 Uhr

i Die teils erschütternden Vorfälle an Ludwigshafener Schulen sind keine Ausnahme. An der Berufsbildenden Schule Technik-Gewerbe-Hauswirtschaft-Sozialwesen (BBS TGHS) Bad Kreuznach herrschen schlimme Zustände, wie ein Mitglied des Lehrerkollegiums unserer Zeitung berichtet. Die Polizei bestätigt fünf Polizeieinsätze in den vergangenen beiden Jahren. Josef Nürnberg

Es geht um Bedrohungen, um blinde Zerstörungswut, um Aggressivität: Wieder schlägt eine rheinland-pfälzische Schule Alarm. An der BBS TGHS Bad Kreuznach kam es sogar zu mehreren Polizeieinsätzen. Symptomatisch für Berufsbildende Schulen im Land?

An den rheinland-pfälzischen Schulen rumort es – und zwar gewaltig. Nachdem unsere Zeitung exklusiv über eine Überlastungsanzeige der Personalvertretung der Crucenia Realschule plus in Bad Kreuznach berichtet hatte, meldete sich ein Dutzend Lehrer, Pädagogen und Sozialarbeiter bei unserer Redaktion.







Artikel teilen

Artikel teilen