Nächste Schule im Fokus: Große Missstände an einer BBS

Es geht um Bedrohungen, um blinde Zerstörungswut, um Aggressivität: Wieder schlägt eine rheinland-pfälzische Schule Alarm. An der BBS TGHS Bad Kreuznach kam es sogar zu mehreren Polizeieinsätzen. Symptomatisch für Berufsbildende Schulen im Land?
Lesezeit 5 Minuten
An den rheinland-pfälzischen Schulen rumort es – und zwar gewaltig. Nachdem unsere Zeitung exklusiv über eine Überlastungsanzeige der Personalvertretung der Crucenia Realschule plus in Bad Kreuznach berichtet hatte, meldete sich ein Dutzend Lehrer, Pädagogen und Sozialarbeiter bei unserer Redaktion.