Meinung zum Ladengesetz Land muss absurde Sonntagsverbote endlich abschaffen Sebastian Stein 09.12.2025, 16:00 Uhr

i Landeskorrespondent Sebastian Stein Lars Ross/Volksfreund

Das Land reformiert das Ladenöffnungsgesetz. Statt die Frage der Sonntagsverbote im Kern anzupacken, geht die Schweitzer-Regierung lieber einem Konflikt mit den Kirchen aus dem Weg, kommentiert Landeskorrespondent Sebastian Stein.

Die Landesregierung will das Ladenöffnungsgesetz lockern. Künftig sollen kleine Läden ohne Personal auch an Sonn- und Feiertagen für zwölf Stunden öffnen dürfen. Was die Ampel als großen Wurf für die Versorgung im ländlichen Raum verkauft, ist allenfalls eine halbherzige Anpassung.







