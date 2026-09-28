Zu den drängendsten Problemen der Betriebe gehört das Finden von geeignetem Personal. Mit dem demografischen Wandel verschärft sich die Suche nach Fachkräften.

Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz startet eine Kampagne, damit die Unternehmen im Land mehr dringend benötigte Fachkräfte bekommen. Das Vorhaben zielt sowohl auf inländische Expertinnen und Experten als auch auf Personal aus dem Ausland. Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) will am Montag (15.00 Uhr) in Mainz zusammen mit den Industrie- und Handels- sowie den Handwerkskammern die Einzelheiten und konkrete Schritte für eine effektivere Fachkräftegewinnung präsentieren.