Hochwasser in Rheinland-Pfalz Wo das Wasser noch steigt, wo es schon wieder fällt 06.01.2025, 12:54 Uhr

i Schneeschmelze und starker Regen haben zu einem leichten Hochwasser an der Mosel geführt. Die Uferanlagen in Cochem sind überflutet. Thomas Frey. dpa

Wie entwickelt sich die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz? Beim Blick gen Himmel und auf die Pegelstände zeigt sich: Noch ist die Welle nicht vorbei.

Nach einem schnellen, mitunter recht starken Anstieg der Wasserstände seit Sonntag hat sich die Hochwassersituation in Rheinland-Pfalz zu Wochenbeginn an den meisten Stellen bereits wieder entspannt. Lediglich an Rhein und Lahn werden die Wasserstände auch am Dienstag noch ansteigen, jedoch ohne dass Meldehöhen überschritten werden, heißt es im aktuellen Hochwasserbericht des Landesamtes für Umwelt (LfU).

