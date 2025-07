„Wir waren nie reich, wir haben immer gespart, wir haben keine goldenen Wasserhähne“, sagt Susanne Ganster. „Aber wir hätten wenigstens gern funktionierende Wasserhähne.“ Die CDU-Landrätin des Kreises Südwestpfalz erklärt am Mittwochmorgen in Mainz, in welche Schieflage das Land die Kreise gebracht habe. Den einzigen Ausweg sah sie in einer Klage. Neben ihr verklagt auch der Kreis Cochem-Zell die Landesregierung. Der Grund ist derselbe: Weil das Geld nicht mehr ausreiche, die Aufgaben zu erfüllen.

Das komplizierte System dahinter nennt sich kommunaler Finanzausgleich. Der Grund aber lässt sich auf eine banale Rechnung herunterbrechen. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz müssen Pflichtaufgaben erfüllen, die ihnen Bund und Land auferlegen, darunter etwa die Kindertagesstätten. Dafür bekommen sie Geld vom Land zugewiesen. Und dieses Geld sei nicht genug, kritisieren die Kreise. Deswegen müssen sie immer mehr Kredite aufnehmen.

Warum die Kosten jetzt explodieren

Aus Sicht der Landkreise hat die explodierende Neuverschuldung eine klare Ursache. Die Kosten für Sozialausgaben sind in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Auf der einen Seite aufgrund der steigenden Löhne. Auf der anderen Seite haben immer mehr Menschen Ansprüche auf Leistungen – durch Vorgaben von Land und Bund. Die Zahlungen des Landes an die Kommunen seien aber nicht entsprechend mitgewachsen, so die Klage.

Veranschaulichen lässt sich das etwa an der Jugendhilfe. Die Zahl der Jugendlichen, die aus Familien geholt und in Heimen untergebracht werden müssten, steige seit Jahren stark an – die Kosten für jeden Einzelfall hätten sich im Vergleich zu 2010 mehr als verdoppelt. Anke Beilstein, CDU-Landrätin im Kreis Cochem-Zell, nennt auch die Schülerbeförderung als Preistreiber. Durch einen neuen Tarifvertrag müssten mehr Busfahrer für mehr Geld beschäftigt werden. Und Eltern hätten mehr Wahlfreiheit bei den Schulen, weswegen es viel mehr Beförderungswege als zuvor gebe.

„Seit zwei Jahren rasen wir ungebremst in eine nie da gewesene Schuldenfalle“, kritisiert Landrätin Ganster. Allein für ihren Kreis rechnet sie mit 100 Millionen Euro neuen Schulden innerhalb von fünf Jahren. Aus eigener Anstrengung könne der Kreis keine weiteren Einsparungen vornehmen, so Ganster. „Wir saufen ab.“

Die rheinland-pfälzische Landesregierung gerät durch die Kritik acht Monate vor der Landtagswahl unter Druck. Denn nicht nur die Kreise klagen. Auch die Stadt Pirmasens hat wegen der Finanzmisere Klage gegen das Land eingereicht – stellvertretend für alle anderen Städte. Die CDU im Landtag sieht die Ampel in Pflicht. „Schuld daran ist die miserable kommunale Finanzpolitik der Landesregierung. Hohe Ausgaben für Pflichtleistungen und eine zu knapp bemessene Finanzausstattung bringen die rheinland-pfälzischen Landkreise an ihre Grenzen“, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Marcus Klein.

Eine Klage als Hilfeschrei

Eigentlich hatte es schon im vergangenen Jahr den Befreiungsschlag für die Kommunen geben sollen. Das Land hatte die Hälfte der Altschulden von Gemeinden, Städten und Kreisen übernommen. Insgesamt fast drei Milliarden Euro. Allein für die Kreise gab es mehr als 500 Millionen Euro. Doch spätestens 2026 sei dieser Effekt schon wieder verpufft, sagt der Landkreistag. Dann hätten die Kreise wieder mehr Kredite aufgenommen, als ihnen die historische Entschuldung gebracht habe.

„Wir sind wehr- und schuldlos“, sagt Landkreis-Direktor Andreas Göbel. Selbst der eigentlich reiche Kreis Mainz-Bingen habe kein Geld mehr für freiwillige Leistungen wie Sprachkurse für die Integration oder Musikschulen. Gerade wenn in den Kommunen die Dysfunktionalität für die Menschen sichtbar werde, seien sie unzufriedener mit dem Staat.

Das zeige sich auch an Schulen oder Dorfgemeinschaftshäusern, sagt Landrätin Ganster. Aufgrund des defizitären Haushalts dürften sie nur noch das Nötigste machen. Bis es zu einer Entscheidung über ihre Klage kommt, dürften einige Jahre vergehen. Sie erwarte aber, dass die Klage als Hilfeschrei ankomme.