Nach dem schrecklichen Flugzeugabsturz am Flughafen London Southend, bei dem auch ein Mann aus dem Kreis Neuwied sein Leben verlor, hat die britische Flugunfallbehörde AAIB die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Nach dem tragischen Absturz eines Flugzeugs am Sonntagnachmittag kurz nach dem Start am Flughafen London Southend hat die britische Flugunfallbehörde AAIB ein Team von Inspekteuren zur Unfallstelle gesendet, um die Unfallursache zu ermitteln. Unter den vier Todesopfern befand sich auch ein 46-Jähriger aus dem Kreis Neuwied.

Wie eine Pressesprecherin der britischen Flugunfallbehörde AAIB unserer Zeitung auf Anfrage mitteilt, sei es zum jetzigen Stand noch zu früh, um über eine Unfallursache zu spekulieren. Insgesamt acht AAIB-Inspekteure plus zusätzlichem Helferteam würden dieser Frage bereits seit dem 13. Juli auf den Grund gehen, hieß es weiter. Die Arbeiten hätten also noch am Tag der Tragödie begonnen. Wie die Sprecherin weiter mitteilte, brauche dies allerdings seine Zeit. Eine derartige Inspektion könne bis zur Veröffentlichung eines Berichts bis zu einem Jahr dauern.