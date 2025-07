Nach der Flutkatastrophe erholt sich im Ahrtal auch die Tourismusbranche langsam, aber sicher. Weiteren Aufwind könnte der diesjährige Tourismuspreis Rheinland-Pfalz geben. An Nominierungen mangelt es jedenfalls nicht.

Gleich zwei Akteure aus dem Ahrtal zählen zu den neun Nominierten für den den Tourismuspreis Rheinland-Pfalz 2025. Wie RLP Tourismus mitteilt, geht das Privat-Hotel Villa Aurora in Bad Neuenahr-Ahrweiler ins Rennen um die Auszeichnung „Gastgeber des Jahres“, und der Ahrtal-Tourismus darf sich mit seiner Aktion „Probier mal Ahrtal – eine kulinarische Entdeckungstour“ Hoffnungen auf das „Projekt des Jahres“ machen. Dort stehen auch die Mittelrheinbotschafter der Romantischer Rhein Tourismus GmbH zur Wahl.

Bei der „Innovation des Jahres“ stehen unter anderem der Touristik-Verband Wiedtal („Holy Gravel!“) und die Minimalus-Ferienunterkünfte (Lahnstein) auf der Liste. Weitere Nominierte in den drei Kategorien kommen aus anderen touristischen Regionen.

Am 20. August präsentieren die neun Nominierten ihre Bewerbung vor der zwökköpfigen Jury. Auf dem Tourismustag Rheinland-Pfalz am 4. Dezember in Bad Neuenahr-Ahrweiler erfolgt dann die Preisverleihung durch Daniela Schmitt. red