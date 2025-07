Als erste Universität in RLP will die Uni Trier Studierende in ihr Leitungsgremium bringen. Wir berichten, welche Kompetenzen damit verbunden sind – und wie viel Geld es dafür gibt. Und haben in Koblenz nachgefragt, ob die Idee hier Schule macht.

Was viele Jahre unmöglich zu sein schien, kündigte die neue Präsidentin gleich bei Amtsantritt an. Ein Studierender solle künftig mit im Leitungsgremium der Universität Trier sitzen, sagte Eva Martha Eckkrammer vor knapp zwei Jahren. An diesem Donnerstag wird die Ankündigung nun Realität. Dann soll der Senat der Universität Trier nach Informationen unserer Zeitung den ersten studentischen Vizepräsidenten wählen.

Das ist nicht nur ein Novum in Rheinland-Pfalz. Auch bundesweit gibt es erst an sieben weiteren Hochschulen oder Universitäten diese Position. Anfang des Jahres hatte die Universität Trier die rechtlichen Weichen dafür gestellt. Kürzlich gab es grünes Licht vom rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium. Eine eine sogenannte „Experimentierklausel“ im Hochschulgesetz macht es möglich.

i Aus dem Hörsaal in die Hochschulleitung: Ein Studierender soll künftig mit im Leitungsgremium der Universität Trier sitzen (Symbolbild). Etienne Dötsch. picture alliance/dpa

Die neu geschaffene Position ist keine rein symbolische. Der studentische Vizepräsident soll laut Uni an den wöchentlichen Präsidiumskonferenzen teilnehmen und dort auch volles Stimmrecht haben. Die Person soll auch ein eigenes Ressort bekommen. Denkbar sind nach Angaben der Uni etwa die Themen Nachhaltigkeit und Campus-Leben. „Wir haben großes Vertrauen in unsere über 10.000 Studierenden und möchten sie noch stärker in zentrale – auch strategische – Entscheidungen einbeziehen“, sagte die Uni-Präsidentin im Februar. Studierende sollten so auch Führungserfahrung sammeln können.

Im Unterschied zu den beiden anderen Vizepräsidenten aus den Reihen der Lehrenden darf der studentische Vizepräsident allerdings nicht die Präsidentin vertreten. Auch die Amtszeit wird kürzer. Statt für vier Jahre wird das Amt nur für ein Jahr vergeben. Eine einmalige Wiederwahl ist aber möglich. Die Übernahme des Amtes solle keinesfalls dazu führen, dass der Studienerfolg leidet, heißt es von der Uni auf Anfrage.

So viel Geld gibt es für das Ehrenamt

Deshalb läuft die studentische Vizepräsidentschaft auch als Ehrenamt. Der wöchentliche Arbeitsumfang hänge völlig vom persönlichen Engagement ab, so die Uni. „Die Universitätsleitung erhofft sich aber natürlich eher mehr als weniger Engagement, sodass von einem Aufwand von mindestens 20 Stunden pro Woche auszugehen ist.“ Nach der Wahl kann sich der studentische Vizepräsident auch vom Studium beurlauben lassen. Für das Halbtags-Ehrenamt gibt es kein Gehalt, allerdings eine Aufwandsentschädigung. Sie soll in der Höhe des BAföG-Höchstsatzes liegen – also aktuell knapp 1000 Euro.

Wird Trier mit diesem Schritt zum Vorbild auch für andere rheinland-pfälzische Hochschulen? Zumindest die Uni Koblenz winkt ab – und verweist auf den „ partizipativen Prozess aller Statusgruppen“, der im Zuge der Neustrukturierung durchgeführt wurde. Dabei wurden auch Fragen zur Leitungsstruktur der seit Anfang 2023 selbstständigen Universität beantwortet – unter Beteiligung aller Gremien, wie Unipräsident Stefan Wehner auf Anfrage unserer Zeitung betont.

Universitätsleitung hat „ein offenes Ohr für die Studierenden“

„D ie Universität Koblenz setzt so großes Vertrauen in ihre Studierenden, dass sie diesen bereits im Rahmen der Verselbstständigung flächendeckendes Mitspracherecht auf allen Ebenen der Universität eingeräumt hat“, erklärt Wehner und nennt studentische Vertretungen auf den Ebenen des Hochschulrats, des Senats, der Fachbereiche, der zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen und der Institutsleitungen sowie einzelner Kommissionen und Ausschüsse. „Es war schon in der Universität Koblenz-Landau eine etablierte Tradition, dass die Universitätsleitung ein offenes Ohr für die Studierenden hat. Die seinerzeit hierfür etablierten Strukturen werden auch in der Universität Koblenz weitergelebt“, sagt Wehner.

In Koblenz amtiert nun ein kollegiales Präsidium mit vierjähriger Amtszeit bei den Vizeposten – eine Amtszeit, die für Studierende angesichts der inzwischen üblichen rasanten Regelstudienzeiten (drei Jahre bis Bachelor, zwei Jahre im Master) kaum umsetzbar sei. „Das stetige jährliche Ausscheiden eines Mitglieds – also des/der Studierenden – wäre aus unserer Sicht für das Gremium nicht zielführend“, sagt Wehner.

Auch an der Hochschule Koblenz ist derzeit nicht geplant, ein Vizepräsidentenamt aus Studierendenkreisen zu besetzen, „da dieses Amt aus unserer Sicht mit einem hohen zeitlichen Engagement verbunden ist, das mit den Anforderungen des Studiums sorgfältig abgewogen werden muss“, wie eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Man bleibe dazu aber im Austausch und offen für künftige Entwicklungen.

Und: Auch die Hochschule betont, dass unabhängig von einer solchen Besetzung die aktive Mitwirkung der Studierenden ein zentraler Bestandteil der Hochschulkultur sei. „Sie werden in vielfältiger Weise, bis hin zu strategischen Prozessen, einbezogen. Der regelmäßige und konstruktive Austausch mit den studentischen Gremien ist uns sehr wichtig – die Türen des Präsidiums stehen hierfür jederzeit offen.“