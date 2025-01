„German Canteen“ der Air Base Wo Amerikaner und Deutsche gern Schnitzel essen Hans-Peter Linz 28.01.2025, 06:00 Uhr

i Peter und Elisabeth Toth sind zwei Jahren Pächter der Kantine auf der Air Base Spangdahlem. Hans-Peter Linz/Trierischer Volksfreund

Kürbissuppe, Schnitzel, Sacher-Torte: Die Auswahl an Speisen in der deutschen Kantine auf der Air Base Spangdahlem in der Eifel ist groß: Hier treffen die unterschiedlichsten Nationalitäten aufeinander. Und mögen oft die gleichen Speisen.

Wenn ein Slowake mit seiner italienischen Frau deutsche Schnitzel für Amerikaner in der Pfanne brät, dann ist das schon ein Stück weit Multikulti. Das kann man in der „German Canteen“, der deutschen Kantine auf dem Stützpunkt Spangdahlem der US Air Force in der Eifel, erleben.

