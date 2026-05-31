Beim vorletzten Länderspiel vor der WM-Endrunde in Amerika dürfen sich noch einige Spieler besonders empfehlen. Nathaniel Brown beginnt ebenso wie Bayern-Jungstar Karl und Stuttgarts Torjäger Undav.

Mainz (dpa) - Der Frankfurter Außenverteidiger Nathaniel Brown darf sich neben Bayern-Jungstar Lennart Karl und Stuttgarts Torjäger Deniz Undav im vorletzten WM-Test der Fußball-Nationalmannschaft gegen Finnland in Mainz noch einmal in der Startelf empfehlen. Der 22-Jährige hatte im März beim 2:1 gegen Ghana in seinem dritten Länderspiel eine sehr gute Leistung gezeigt.

Für den 18 Jahre alten Flügelspieler Karl, der im März debütiert hatte, ist es dagegen beim dritten Einsatz im A-Team der erste in der Startformation. Der 29-jährige Undav kommt im Angriff anstelle von Kai Havertz zum Zuge, der am Samstagabend noch für den FC Arsenal im verlorenen Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain in Budapest spielte. Havertz wird erst an diesem Dienstag in Chicago zum DFB-Tross stoßen.

Baumann steht im Tor

Im Tor kommt gegen die nicht für die WM-Endrunde qualifizierten Finnen noch einmal der Hoffenheimer Oliver Baumann zum Einsatz, da Rückkehrer Manuel Neuer nach einer Wadenverhärtung noch geschont wird. Der 40 Jahre alte Bayern-Schlussmann soll beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA wieder die Nummer eins sein.

Ein DFB-Comeback feiert Jamal Musiala. Für den Offensivspieler vom FC Bayern München ist es nach seiner langwierigen Verletzung das erste Länderspiel seit dem Nations-League-Viertelfinale gegen Italien im März 2025.

Die deutsche Startelf:

Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Pavlovic, Nmecha - Karl, Musiala, Wirtz - Undav