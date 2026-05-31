Heeresmusikkorps Koblenz Heeresmusikkorps zwischen Jazz und Zapfenstreich Claus Ambrosius 31.05.2026, 13:09 Uhr

i Ausmarsch nach dem Gesprächskonzert zum Großen Zapfenstreich: Das Heeresmusikkorps Koblenz feierte am Wochenende sein 70-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsfest. Claus Ambrosius

Von Oberkrainer-Musik über Jazz und Kammermusik bis zum Großen Zapfenstreich: Beim Jubiläumsfest zum 70-jährigen Bestehen präsentierte sich das Heeresmusikkorps Koblenz als vielseitiges Ensemble. Rund 1000 Besucher blickten hinter die Kulissen.

Lange schon ist das Heeresmusikkorps fester Bestandteil des Kulturlebens der Region und musikalischer Botschafter der Bundeswehr, bestens bekannt von zahlreichen Konzerten aller Arten. Daneben gibt es aber auch jene offizielle Seite seines Auftrags, die eine andere öffentliche Aufmerksamkeit erfährt: Staatsakte, Gelöbnisse, Trauerfeiern oder der Große Zapfenstreich.







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