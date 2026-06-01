In wenigen Wochen fällt der Startschuss für die Generalsanierung der Bahntrasse am rechten Rheinufer. Die Initiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn fürchtet mehr Lärm auf der sanierten Strecke – und wehrt sich rechtlich.
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In einem guten Monat beginnt die Generalsanierung der Bahnstrecke am rechten Rheinufer. Die DB will die Trasse zwischen Troisdorf und Wiesbaden so leistungsfähiger und weniger störanfälliger machen – die Züge sollen pünktlicher werden. Doch die Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn sieht noch mehr Bahnlärm auf die Bewohner des Mittelrheintals zukommen.