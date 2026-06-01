Generalsanierung rechter Rhein
BI bereitet Klage gegen Bauarbeiten der Bahn vor
Die rechtsrheinische Bahntrasse zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird ab 10. Juli für eine fünfmonatige Generalsanierung gesperr
Die rechtsrheinische Bahntrasse zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird ab 10. Juli für eine fünfmonatige Generalsanierung gesperrt. Die BI im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn befürchtet noch mehr Bahnlärm durch die sanierte Strecke und will sich rechtlich wehren.
Peter Zschunke. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

In wenigen Wochen fällt der Startschuss für die Generalsanierung der Bahntrasse am rechten Rheinufer. Die Initiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn fürchtet mehr Lärm auf der sanierten Strecke – und wehrt sich rechtlich. 

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In einem guten Monat beginnt die Generalsanierung der Bahnstrecke am rechten Rheinufer. Die DB will die Trasse zwischen Troisdorf und Wiesbaden so leistungsfähiger und weniger störanfälliger machen – die Züge sollen pünktlicher werden. Doch die Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn sieht noch mehr Bahnlärm auf die Bewohner des Mittelrheintals zukommen.

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Rheinland-PfalzGeneralsanierung Bahn

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