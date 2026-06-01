Von der App bis zum Shuttle
So geht’s stressfrei(er) zu Rock am Ring
Wer erst mal auf den Zeltplätzen angekommen ist, hat das Schlimmste im Normalfall überstanden. Doch auch die Anreise lässt sich
Wer erst mal auf den Zeltplätzen angekommen ist, hat das Schlimmste im Normalfall überstanden. Doch auch die Anreise lässt sich mit ein paar Tipps geschmeidiger gestalten, als man denkt.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Stau und Stress gehören bei der Anreise zu Rock am Ring leider oftmals dazu. Wer allerdings clever unterwegs ist, kann etwa von Shuttle-Angeboten oder smarten Apps profitieren. Wir zeigen, welche Tipps Veranstalter und ADAC für die Fans parat haben.

Lesezeit 3 Minuten
Besucherinnen und Besucher von Rock am Ring (5. bis 7. Juni) sollten für die Anreise zum Festivalgelände mehr Zeit einplanen und möglichst auf Shuttlebusse oder Fahrgemeinschaften setzen. Darauf weisen der ADAC Mittelrhein und die Veranstalter von Dreamhaus vor Beginn des Festivals hin.

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KulturRock am Ring

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