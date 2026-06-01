Stau und Stress gehören bei der Anreise zu Rock am Ring leider oftmals dazu. Wer allerdings clever unterwegs ist, kann etwa von Shuttle-Angeboten oder smarten Apps profitieren. Wir zeigen, welche Tipps Veranstalter und ADAC für die Fans parat haben.
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Besucherinnen und Besucher von Rock am Ring (5. bis 7. Juni) sollten für die Anreise zum Festivalgelände mehr Zeit einplanen und möglichst auf Shuttlebusse oder Fahrgemeinschaften setzen. Darauf weisen der ADAC Mittelrhein und die Veranstalter von Dreamhaus vor Beginn des Festivals hin.