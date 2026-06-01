Handyverbot, Tests und Bücher Was sich in den Schulen in RLP jetzt ändern könnte Sebastian Stein 01.06.2026, 15:00 Uhr

i Der ehemalige Bildungsminister Sven Teuber hatte im vergangenen Jahr unangekündigte Tests verboten. Was wird daraus unter der seiner Nachfolgerin Ute Eiling-Hütig? (Symbolfoto). Philipp von Ditfurth/dpa

Nach Jahrzehnten ist die CDU in Rheinland-Pfalz für die Bildung verantwortlich. Und die neue Ministerin kommt aus Bayern. Was von ihr und dem Koalitionsvertrag für die Schulen zu erwarten ist.

Es war die Überraschung der neuen Regierung: eine Bildungsministerin aus Bayern. Seit knapp zwei Wochen ist Ute Eiling-Hütig aus Starnberg nun im Amt. Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hatte sich „bewusst bildungspolitische Erfahrung aus einem der erfolgreichsten Bildungssysteme Deutschlands“ geholt, wie er bei Eiling-Hütigs Vorstellung erklärte.







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