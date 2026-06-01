Nach Jahrzehnten ist die CDU in Rheinland-Pfalz für die Bildung verantwortlich. Und die neue Ministerin kommt aus Bayern. Was von ihr und dem Koalitionsvertrag für die Schulen zu erwarten ist.
Lesezeit 3 Minuten
Es war die Überraschung der neuen Regierung: eine Bildungsministerin aus Bayern. Seit knapp zwei Wochen ist Ute Eiling-Hütig aus Starnberg nun im Amt. Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hatte sich „bewusst bildungspolitische Erfahrung aus einem der erfolgreichsten Bildungssysteme Deutschlands“ geholt, wie er bei Eiling-Hütigs Vorstellung erklärte.