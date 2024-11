Wissen ist Macht – auch beim Artenschutz: Stiftung will mehr Biodiversität im Land

Der menschengemachte Klimawandel ist für viele Lebewesen Stress pur - auch in unserer Region. Wenn zusätzlich deren Lebensraum eingeschränkt wird, ist eine Tier- oder Pflanzenart manchmal schneller als gedacht in ihrer Existenz gefährdet. Doch nicht nur Teile von Flora und Fauna sind bedroht. Auch an Artenkennern mangelt es. Ein Programm der Stiftung Natur und Umwelt soll Abhilfe schaffen.