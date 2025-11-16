Meinung zur CDU-Aufstellung Strategie „Staatsmann und keine Fehler“ reicht nicht 16.11.2025, 11:42 Uhr

Der CDU-Landesparteitag in Morbach nahm in Sachen Einigkeit und Inszenierung Landes-SPD-ähnliche Züge an, kommentiert unser Landeskorrespondent Bastian Hauck. Alles bereit also für den Wahlsieg im Schnieder-Lager? Der Korrespondent hat Zweifel.

Die Parteistrategen der rheinland-pfälzischen CDU dürften am Samstag zufrieden gewesen sein, als ein aus CDU-Sicht einträchtiger und mitunter stimmungsvoller Parteitag über die Bühne ging. Ein Spitzenkandidat, der mit fast 100 Prozent Zustimmung ohne Gegenkandidaten gewählt worden ist, die Landesliste ohne Konflikte durchgewunken, dem Kanzler den roten Teppich ausgerollt .







