Ärztin und Mutter über drohende Kündigung von Hebammen

Die Versorgung für werdende Mütter wird immer dünner – weite Wege, weniger Geburtsstationen, Hebammen drohen mit Kündigungen. Saskia Kisilenko sorgt sich als Ärztin und als Mutter. Ein Gespräch über die Folgen für Frauen in Rheinland-Pfalz.
Lesezeit 5 Minuten
Kliniken sind auf Gewinne angewiesen. Schreiben Krankenhäuser keine schwarzen Zahlen, drohen Schließungen. Ein Problem für Geburtskliniken, da ihre Fixkosten häufig die Gewinne übersteigen. Nicht ohne Grund mussten in den vergangenen 16 Jahren 27 von 52 Kreißsälen in Rheinland-Pfalz schließen.