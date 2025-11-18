Folgen für Schwangere in RLP Ärztin und Mutter über drohende Kündigung von Hebammen 18.11.2025, 06:00 Uhr

i Saskia Kisilenko kann sich seit September zweifache Mutter nennen. Die Assistenzärztin befindet sich aktuell im Mutterschutz. Mit ihrer Perspektive als Mutter, aber auch als Ärztin, blickt sie sorgenvoll auf die Lage für werdende Mütter in Rheinland-Pfalz. Saskia Kisilenko

Die Versorgung für werdende Mütter wird immer dünner – weite Wege, weniger Geburtsstationen, Hebammen drohen mit Kündigungen. Saskia Kisilenko sorgt sich als Ärztin und als Mutter. Ein Gespräch über die Folgen für Frauen in Rheinland-Pfalz.

Kliniken sind auf Gewinne angewiesen. Schreiben Krankenhäuser keine schwarzen Zahlen, drohen Schließungen. Ein Problem für Geburtskliniken, da ihre Fixkosten häufig die Gewinne übersteigen. Nicht ohne Grund mussten in den vergangenen 16 Jahren 27 von 52 Kreißsälen in Rheinland-Pfalz schließen.







Artikel teilen

Artikel teilen