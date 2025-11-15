Kanzler zu Gast: Draußen Pfiffe, drinnen großer Beifall

Beim CDU-Parteitag in Morbach (Hunsrück) trifft Friedrich Merz auf jubelnde Anhänger – und eine Demo. Der Kanzler will Spitzenkandidat Gordon Schnieder im Landtagswahlkampf zwei weitere Male unterstützen.
Lesezeit 2 Minuten
So viel Polizei und politische Prominenz hat es in Morbach lange nicht mehr gegeben. Am Samstagnachmittag hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) der Hunsrückgemeinde einen Besuch abgestattet. Anlass war der Parteitag der rheinland-pfälzischen CDU, bei der die Christdemokraten ihren Spitzenkandidaten Gordon Schnieder offiziell nominiert haben – mit fast 100 Prozent Zustimmung.