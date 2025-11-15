Friedrich Merz in Morbach Kanzler zu Gast: Draußen Pfiffe, drinnen großer Beifall Sebastian Stein 15.11.2025, 18:30 Uhr

i Der rheinland-pfälzische Parteivorsitzende der CDU, Gordon Schnieder (li.) überreicht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, Zweiter von li.) beim Landesparteitag der rheinland-pfälzischen CDU ein Weinpräsent im Beisein von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Der Kanzler reiste vom Treffen der Jungen Union in Rust nach Rheinland-Pfalz. Harald Tittel/dpa

Beim CDU-Parteitag in Morbach (Hunsrück) trifft Friedrich Merz auf jubelnde Anhänger – und eine Demo. Der Kanzler will Spitzenkandidat Gordon Schnieder im Landtagswahlkampf zwei weitere Male unterstützen.

So viel Polizei und politische Prominenz hat es in Morbach lange nicht mehr gegeben. Am Samstagnachmittag hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) der Hunsrückgemeinde einen Besuch abgestattet. Anlass war der Parteitag der rheinland-pfälzischen CDU, bei der die Christdemokraten ihren Spitzenkandidaten Gordon Schnieder offiziell nominiert haben – mit fast 100 Prozent Zustimmung.







