Die große Sehnsucht nach dem Sieg 

Gordon Schnieder soll das gelingen, was vielen Christdemokraten nicht gelungen ist: Der Eifeler soll die Landes-CDU bei der Landtagswahl zum Erfolg führen. Die Sehnsucht nach dem Sieg ist groß. Das ist in Morbach überall wahrzunehmen.
Das hatte sich die rheinland-pfälzische CDU mit dem Kanzler sicher anders vorgestellt. Friedrich Merz beginnt seine Rede bei seinem Gastbesuch im Hunsrückort Morbach ausgerechnet mit dem Absturz der Landes-CDU. An den 11. November 1988, an dem er 33 Jahre alt wurde, habe er auch weniger gute Erinnerungen, berichtet Merz.