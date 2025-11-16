Schnieder ist Spitzenkandidat Die große Sehnsucht nach dem Sieg 16.11.2025, 10:59 Uhr

i Auf ihm ruhen die Hoffnungen der rheinland-pfälzischen CDU: Der Eifeler Gordon Schnieder wurde am Samstag im Hunsrückort Morbach zum Spitzenkandidaten der CDU gewählt. Schnieder fordert damit bei der Landtagswahl im März SPD-Ministerpräsident Schweitzer heraus. Harald Tittel/dpa

Gordon Schnieder soll das gelingen, was vielen Christdemokraten nicht gelungen ist: Der Eifeler soll die Landes-CDU bei der Landtagswahl zum Erfolg führen. Die Sehnsucht nach dem Sieg ist groß. Das ist in Morbach überall wahrzunehmen.

Das hatte sich die rheinland-pfälzische CDU mit dem Kanzler sicher anders vorgestellt. Friedrich Merz beginnt seine Rede bei seinem Gastbesuch im Hunsrückort Morbach ausgerechnet mit dem Absturz der Landes-CDU. An den 11. November 1988, an dem er 33 Jahre alt wurde, habe er auch weniger gute Erinnerungen, berichtet Merz.







