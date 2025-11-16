Der neue Abt von Maria Laach „Wir bleiben hier, für ihn“ Martin Ingenhoven 16.11.2025, 10:55 Uhr

i Abt Mauritius Wilde mit Mitra und Stab, zwei Insignien seiner Abtswürde. Wilde wurde bereits Anfang Oktober vorgestellt, nun stand seine offizielle Segnung, die sogenannte Benediktion, an. Martin Ingenhoven

„Er ist hier – für uns! Wir bleiben hier, für ihn.“ Worte von Mauritius Wilde. Der Benediktinermönch ist der neue Abt von Maria Laach. Am Wochenende stand seine offizielle Segnung an. Was Bischof Stephan Ackermann ihm mit auf den Weg gab.

So voll besetzt war das Chorgestühl in der Abteikirche Maria Laach seit Langem nicht mehr. Nahezu jeden Platz im Chorraum hat ein schwarz gewandeter Benediktinermönch oder eine Ordensschwester im traditionellen schwarz-weißen Habit der Benediktinerinnen besetzt.







