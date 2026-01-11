Auszeichnung für Krautscheid: Wirtschaftsmedaille für HwK-Präsidenten
Auszeichnung für Krautscheid
Wirtschaftsmedaille für HwK-Präsidenten
Ehre für Kurt Krautscheid: Der Präsident der HwK Koblenz ist mit der Wirtschaftsmedaille des Landes ausgezeichnet worden. Er stehe „wie kaum ein anderer für Verantwortung, Verlässlichkeit und Engagement im Handwerk“, so Wirtschaftsministerin Schmitt.
Lesezeit 1 Minute
Beim Neujahrsempfang der Handwerkskammer (HwK) Koblenz wurde HwK-Präsident Kurt Krautscheid mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Die Ehrung nahm Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) vor und überraschte ihn damit auf der Bühne vor mehr als 600 Gästen.