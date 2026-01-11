Auszeichnung für Krautscheid Wirtschaftsmedaille für HwK-Präsidenten 11.01.2026, 12:55 Uhr

i Der Präsident der Handwerkskammer Koblenz Kurt Krautscheid ist von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Klaus Herzmann

Ehre für Kurt Krautscheid: Der Präsident der HwK Koblenz ist mit der Wirtschaftsmedaille des Landes ausgezeichnet worden. Er stehe „wie kaum ein anderer für Verantwortung, Verlässlichkeit und Engagement im Handwerk“, so Wirtschaftsministerin Schmitt.

Beim Neujahrsempfang der Handwerkskammer (HwK) Koblenz wurde HwK-Präsident Kurt Krautscheid mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Die Ehrung nahm Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) vor und überraschte ihn damit auf der Bühne vor mehr als 600 Gästen.







