Landtagswahl in zwei Wochen Fünf Erkenntnisse aus der BaWü-Wahl für Rheinland-Pfalz Sebastian Stein 09.03.2026, 18:00 Uhr

i Alexander Schweizer (SPD, rechts) oder Gordon Schnieder (CDU): Wer hat am 22. März in Rheinland-Pfalz die Nase vorn? Rückenwind aus Stuttgart erhält keiner von beiden. Nathalie Zimmermann

Baden-Württemberg hat vorgelegt, in zwei Wochen wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Welche Parteien und Kandidaten sich nach der ersten Wahl des Jahres (keine) Hoffnungen machen dürfen.

Die Sozialdemokraten wollten am Sonntagabend lieber nicht über Baden-Württemberg sprechen. Stattdessen blickte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf immer wieder nach Rheinland-Pfalz. In BaWü hat die SPD bei der Landtagswahl am Sonntag mit 5,5 Prozent der Stimmen ein katastrophales Ergebnis eingefahren.







