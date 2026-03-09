Baden-Württemberg hat vorgelegt, in zwei Wochen wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Welche Parteien und Kandidaten sich nach der ersten Wahl des Jahres (keine) Hoffnungen machen dürfen.
Lesezeit 3 Minuten
Die Sozialdemokraten wollten am Sonntagabend lieber nicht über Baden-Württemberg sprechen. Stattdessen blickte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf immer wieder nach Rheinland-Pfalz. In BaWü hat die SPD bei der Landtagswahl am Sonntag mit 5,5 Prozent der Stimmen ein katastrophales Ergebnis eingefahren.