Neues aus dem Hause Capcom „Resident Evil: Requiem“ ist wie ein Best-of der Reihe Martin Boldt 10.03.2026, 17:00 Uhr

i Mit Grace Ashcroft, einer der beiden spielbaren Hauptfiguren von "Resident Evil: Requiem", müssen die Spieler aus einem schaurigen Sanatorium entkommen. Capcom

Pünktlich zum 30. Geburtstag der Kultreihe kehrt „Resident Evil: Requiem“ zu den Wurzeln des Videospiels zurück. Nostalgie und moderne Ansätze verschmelzen zu einem schaurig-schönen Spielerlebnis, bei dem Fanliebling Leon Kennedy sein Comeback gibt.

„Resident Evil“, eine der einflussreichsten Serien der Videospielgeschichte, feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Ausschließlich in Erinnerungen zu schwelgen, ist den Entwicklern von Capcom allerdings zu wenig: Pünktlich zum Jubiläum steht mit „Resident Evil: Requiem“ ein neuer Ableger zum Spielen beziehungsweise Gruseln bereit.







