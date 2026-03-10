Wie ernst nehmen die Parteien die Kultur? Ihre Programme zur anstehenden Landtagswahl haben wir einem Wahlcheck unterzogen – zusammen mit dem Koblenzer Theaterintendanten Markus Dietze.
Lesezeit 5 Minuten
Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht vor der Tür. Die politischen Diskussionen im Vorfeld konzentrieren sich auf Themen wie Bildung und Schule, Gesundheitsversorgung und Pflege, Wirtschaft und Wohnen – und nicht zuletzt auf die zentrale Machtfrage: SPD oder CDU, Alexander Schweitzer oder Gordon Schnieder?