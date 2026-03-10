Landtagswahl Rheinland-Pfalz Kulturpolitik: Eine Leerstelle der Wahlprogramme? Claus Ambrosius 10.03.2026, 00:00 Uhr

i Wahlprogramme der Parteien im Blick: Markus Dietze ist seit 2009 Intendant des Theaters Koblenz. Matthias Baus für das Theater Koblenz

Wie ernst nehmen die Parteien die Kultur? Ihre Programme zur anstehenden Landtagswahl haben wir einem Wahlcheck unterzogen – zusammen mit dem Koblenzer Theaterintendanten Markus Dietze.

Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht vor der Tür. Die politischen Diskussionen im Vorfeld konzentrieren sich auf Themen wie Bildung und Schule, Gesundheitsversorgung und Pflege, Wirtschaft und Wohnen – und nicht zuletzt auf die zentrale Machtfrage: SPD oder CDU, Alexander Schweitzer oder Gordon Schnieder?







