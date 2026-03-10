Verbundenheit mit Radfirma Lahn, Alpen, Nordkap: So weit das Canyon-Bike trägt Tim Kosmetschke 10.03.2026, 06:00 Uhr

i Bernd Hammer und eines seiner Canyon-Bikes. Der Fahrradfan aus Ransbach-Baumbach hält gern auf der Lahnbrücke in Bad Ems an, um ein Selfie zu schießen. Der Marke Canyon fühlt er sich verbunden - wie viele Leserinnen und Leser, die unserem Aufruf gefolgt sind und Fotos sowie Erlebnisse eingesandt haben. Bernd Hammer

Canyon steckt in einer Krise, der Koblenzer Fahrradhersteller hat angekündigt, etliche Stellen abbauen zu müssen. Auch viele Kunden verfolgen die Entwicklungen sehr genau – denn die Verbundenheit ist groß, wie Einsendungen unserer Leser zeigen.

Für viele Kunden ist Canyon mehr als nur der Markenname, der auf ihrem Fahrrad steht. Vor allem für Fahrradbegeisterte aus Koblenz und dem nördlichen Rheinland-Pfalz scheint dies zu gelten. Es gibt eine Verbindung zum Hersteller, der in wirtschaftliche Turbulenzen geraten ist, und zu seinen Produkten.







Artikel teilen

Artikel teilen