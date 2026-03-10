Canyon steckt in einer Krise, der Koblenzer Fahrradhersteller hat angekündigt, etliche Stellen abbauen zu müssen. Auch viele Kunden verfolgen die Entwicklungen sehr genau – denn die Verbundenheit ist groß, wie Einsendungen unserer Leser zeigen.
Für viele Kunden ist Canyon mehr als nur der Markenname, der auf ihrem Fahrrad steht. Vor allem für Fahrradbegeisterte aus Koblenz und dem nördlichen Rheinland-Pfalz scheint dies zu gelten. Es gibt eine Verbindung zum Hersteller, der in wirtschaftliche Turbulenzen geraten ist, und zu seinen Produkten.