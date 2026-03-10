75 Jahre Krebsgesellschaft RLP
Wenn der Krebs in die Familie kommt: Projekt hilft
Die Psychoonkologin Petra Heusler von der Krebsgesellschaft erläutert Einzelheiten des Projekts "Mama/Papa hat Krebs". Zum Jubiläum der Krebsgesellschaft im kommenden Jahr wird eine große Spendenaktion gestartet,
Winfried Scholz

Wird bei einem Elternteil Krebs diagnostiziert, brauchen die betroffenen Familien mehr als nur medizinische Hilfe. Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz bietet Unterstützung mit dem Projekt „Mama/Papa hat Krebs“. Dafür werden jetzt Spenden gesammelt.

Deutschland erlebt eine zunehmende Zahl von Krebserkrankungen, allein in Rheinland-Pfalz gibt es jährlich 25.000 Neuerkrankungen. In jeder zweiten bis dritten Familie ist jemand erkrankt, ordnete jetzt der Vorsitzende der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, Jürgen Körber, die aktuelle Entwicklung ein.

