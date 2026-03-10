Wird bei einem Elternteil Krebs diagnostiziert, brauchen die betroffenen Familien mehr als nur medizinische Hilfe. Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz bietet Unterstützung mit dem Projekt „Mama/Papa hat Krebs“. Dafür werden jetzt Spenden gesammelt.
Deutschland erlebt eine zunehmende Zahl von Krebserkrankungen, allein in Rheinland-Pfalz gibt es jährlich 25.000 Neuerkrankungen. In jeder zweiten bis dritten Familie ist jemand erkrankt, ordnete jetzt der Vorsitzende der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, Jürgen Körber, die aktuelle Entwicklung ein.