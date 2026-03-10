Landtagswahl in RLP Diese Koalitionen kommen in RLP (nicht) infrage Sebastian Stein 10.03.2026, 16:51 Uhr

i Im Mai 2021 unterzeichneten SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag für die zweite Ampel in Rheinland-Pfalz - damals noch unter Malu Dreyer (Mitte), Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen, links) und Daniela Schmitt (FDP, rechts). Frank Rumpenhorst/dpa

Die Ampel-Koalition dürfte nach der Wahl in Rheinland-Pfalz Geschichte sein. Was folgt auf zehn Jahre Rot-Grün-Gelb in Mainz? Eine Analyse über rechnerisch und politisch (un-)mögliche Bündnisse.

Im politischen Mainz macht sich eine gewisse Nervosität breit. Bis zur Landtagswahl sind es noch eineinhalb Wochen. Und die Ergebnisse aus dem Nachbarland Baden-Württemberg haben den beiden großen Parteien keinen Rückenwind verliehen. Noch dazu fehlen seit Wochen neue Umfrageergebnisse, sodass die Parteien derzeit ihrem Gefühl vertrauen müssen, wie die Hochphase des Wahlkampfs läuft.







