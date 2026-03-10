Die Ampel-Koalition dürfte nach der Wahl in Rheinland-Pfalz Geschichte sein. Was folgt auf zehn Jahre Rot-Grün-Gelb in Mainz? Eine Analyse über rechnerisch und politisch (un-)mögliche Bündnisse.
Im politischen Mainz macht sich eine gewisse Nervosität breit. Bis zur Landtagswahl sind es noch eineinhalb Wochen. Und die Ergebnisse aus dem Nachbarland Baden-Württemberg haben den beiden großen Parteien keinen Rückenwind verliehen. Noch dazu fehlen seit Wochen neue Umfrageergebnisse, sodass die Parteien derzeit ihrem Gefühl vertrauen müssen, wie die Hochphase des Wahlkampfs läuft.