Konjunktur
Wirtschaft im Saarland schrumpft – schwächstes Bundesland
Stahlunternehmen
Die Industrie im Saarland hat sich abgeschwächt.
Andreas Arnold. DPA

Während bundesweit die Wirtschaft leicht wächst, rutscht das Saarland ins Minus. Besonders die Industrie zieht die Bilanz nach unten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Wirtschaft im Saarland ist 2025 gegen den Bundestrend geschrumpft. Laut vorläufigen Berechnungen habe das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um knapp 0,9 Prozent abgenommen, teilte das Statistische Landesamt in Saarbrücken mit. Dies ist das schwächste Ergebnis unter allen Bundesländern. Im Bundesdurchschnitt stieg die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen um 0,2 Prozent.

Einen erheblichen Anteil am Rückgang im Saarland hatte das Verarbeitende Gewerbe, die reale Bruttowertschöpfung sank um 6,5 Prozent. Im Produzierenden Gewerbe betrug der Rückgang 4,8 Prozent. Die Dienstleistungsbranche entwickelte sich dagegen leicht positiv.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:260330-930-885241/1

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft

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