Schaumweinsteuer in Debatte Wird Sekt teurer? Winzer und Ministerin protestieren 10.07.2026, 06:00 Uhr

i Von jeder Flasche Sekt, die verkauft wird, gehen exakt 1,02 Euro an Schaumweinsteuer an den Bund. Jetzt plant Berlin eine Erhöhung um 20 Prozent. Aus Rheinland-Pfalz kommen kritische Stimmen. Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Von jeder Flasche Sekt, die verkauft wird, gehen exakt 1,02 Euro an Schaumweinsteuer an den Bund. Jetzt plant Berlin eine Erhöhung um 20 Prozent. Die Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz ist alarmiert.

Gegen die von der Bundesregierung geplante Erhöhung der Schaumweinsteuer regt sich Widerstand aus Rheinland-Pfalz: Weinbauministerin Christine Schneider (CDU) befürchtet einen weiteren Dämpfer für die sich ohnehin in Turbulenzen befindende Weinwirtschaft.







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