Wird Sekt teurer? Winzer und Ministerin protestieren
Von jeder Flasche Sekt, die verkauft wird, gehen exakt 1,02 Euro an Schaumweinsteuer an den Bund. Jetzt plant Berlin eine Erhöhung um 20 Prozent. Die Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz ist alarmiert.
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Gegen die von der Bundesregierung geplante Erhöhung der Schaumweinsteuer regt sich Widerstand aus Rheinland-Pfalz: Weinbauministerin Christine Schneider (CDU) befürchtet einen weiteren Dämpfer für die sich ohnehin in Turbulenzen befindende Weinwirtschaft.