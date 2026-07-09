Der Umzug aus der Genovevaburg war ein Wagnis. Nach den Premieren kann man aber das Fazit ziehen: Die Interims-Spielstätte funktioniert – und die Burgfestspiele entwickeln ihre künstlerische Handschrift konsequent weiter.
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Die größte und wichtigste Premiere der diesjährigen Burgfestspiele in Mayen begann mit der ersten öffentlichen Generalprobe Ende Mai – und sie wird erst mit dem abschließenden Rudelsingen am 16. August enden: Weil die Genovevaburg saniert wird, musste das Festival seine angestammte Heimat verlassen.