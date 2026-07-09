Burgfestspiele Mayen Die Burg fehlt – das Festivalgefühl bleibt Claus Ambrosius 09.07.2026, 08:36 Uhr

i Das Bühnenbild der "Zauberflöte" in der Abendsonne: Der Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche in Mayen ist nicht der Burghof der Genovevaburg, aber festliche Festivalstimmung kommt dort allemal auf. Claus Ambrosius

Der Umzug aus der Genovevaburg war ein Wagnis. Nach den Premieren kann man aber das Fazit ziehen: Die Interims-Spielstätte funktioniert – und die Burgfestspiele entwickeln ihre künstlerische Handschrift konsequent weiter.

Die größte und wichtigste Premiere der diesjährigen Burgfestspiele in Mayen begann mit der ersten öffentlichen Generalprobe Ende Mai – und sie wird erst mit dem abschließenden Rudelsingen am 16. August enden: Weil die Genovevaburg saniert wird, musste das Festival seine angestammte Heimat verlassen.







Artikel teilen

Artikel teilen