Extremismus-Debatte in RLP „Einschüchtern und Bedrohen als Methode“ Lars Hennemann 09.07.2026, 15:00 Uhr

i Der Koblenzer Grünen-Landtagsabgeordnete Carl-Bernhard von Heusinger (rechts) wurde kürzlich in die Parlamentarische Kontrollkommission gewählt. Der AfD-Abgeordnete Joachim Paul kritisierte die Wahl. Von Heusinger sei ein „offensichtlicher Linksextremist“. Belege dafür gibt es nicht. picture-alliance/dpa/Arne Dedert; Uwe Anspach

Ein Linksextremist in der Kontrollkommission für die Geheimdienste? Dieses Bild zeichnet die AfD von Carl-Bernhard von Heusinger (Grüne). Konkrete Belege kann die Partei aber nicht liefern. Auch Verfassungsschutz und Landtag liegt absolut nichts vor.

Im Mainzer Landtag steht es schlecht um die Kontrolle des Verfassungsschutzes. Zumindest, wenn man der AfD und ihrem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Joachim Paul glaubt. Der hatte kürzlich anlässlich der Wahl des Grünen-Politikers Carl-Bernhard von Heusinger in die Parlamentarische Kontrollkommission mächtig vom Leder gezogen: Von Heusinger sei ein „offensichtlicher Linksextremist“ mit „ungeklärtem Verhältnis zur militanten Antifa“ und ...







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