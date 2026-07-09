Ein Linksextremist in der Kontrollkommission für die Geheimdienste? Dieses Bild zeichnet die AfD von Carl-Bernhard von Heusinger (Grüne). Konkrete Belege kann die Partei aber nicht liefern. Auch Verfassungsschutz und Landtag liegt absolut nichts vor.
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Im Mainzer Landtag steht es schlecht um die Kontrolle des Verfassungsschutzes. Zumindest, wenn man der AfD und ihrem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Joachim Paul glaubt. Der hatte kürzlich anlässlich der Wahl des Grünen-Politikers Carl-Bernhard von Heusinger in die Parlamentarische Kontrollkommission mächtig vom Leder gezogen: Von Heusinger sei ein „offensichtlicher Linksextremist“ mit „ungeklärtem Verhältnis zur militanten Antifa“ und ...