Sparkpaket der Bundesregierung Psychotherapeuten haben Sorge um Therapieplätze in RLP Hannah Klein 09.07.2026, 12:51 Uhr

i Wird es künftig für psychisch belastete Menschen noch schwerer, einen Therapieplatz zu finden? Das zumindest befürchtet die Landespsychotherapeutenkammer RLP. Grund dafür sind das geplante Sparpaket der Bundesregierung zur Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen sowie die spontanen Änderungsanträge. Katharina Kausche. picture alliance/dpa

Weniger Geld seit April – und nun schon wieder? Mit einem Sparpaket will die Bundesregierung die Krankenkassen entlasten. Das hat Folgen für die Psychotherapie. Darum kritisiert die Landespsychotherapeutenkammer RLP die Pläne.

Patienten warten, Praxen schließen: Sieht so die Zukunft in der Psychotherapie aus? Das zumindest sind die Befürchtungen der Landespsychotherapeutenkammer (LPK) Rheinland-Pfalz. Grund zur Sorge ist ein Sparpaket. Mit dem will die Bundesregierung die Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) stabilisieren will.







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