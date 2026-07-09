Weniger Geld seit April – und nun schon wieder? Mit einem Sparpaket will die Bundesregierung die Krankenkassen entlasten. Das hat Folgen für die Psychotherapie. Darum kritisiert die Landespsychotherapeutenkammer RLP die Pläne.
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Patienten warten, Praxen schließen: Sieht so die Zukunft in der Psychotherapie aus? Das zumindest sind die Befürchtungen der Landespsychotherapeutenkammer (LPK) Rheinland-Pfalz. Grund zur Sorge ist ein Sparpaket. Mit dem will die Bundesregierung die Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) stabilisieren will.