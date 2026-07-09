Cyberattacke auf RLP-Flughafen
Nach Hackerangriff auf den Hahn läuft die Spurensuche
Am Flughafen Hahn kam es zu einem "Sicherheitsvorfall" in den IT-Systemen. Derzeit läuft die Aufarbeitung des Cyberangriffs, Det
Am Flughafen Hahn kam es zu einem "Sicherheitsvorfall" in den IT-Systemen. Derzeit läuft die Aufarbeitung des Cyberangriffs, Details dringen weiterhin nicht nach außen.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Was ist da in der IT des Flughafens Hahn passiert? Hat sich jemand in die Software des Hunsrück-Airports gehackt? Klar ist: Geflogen wurde trotzdem nach Plan. Ansonsten sind viele Fragen offen. Wir haben uns nach dem Stand erkundigt, auch beim LKA.

Lesezeit 3 Minuten
Nach dem Hackerangriff auf die IT des Flughafens Hahn läuft die Aufarbeitung des Zwischenfalls. Der Airport steht weiterhin in engem Austausch mit den zuständigen Behörden, die den Sachverhalt prüfen. Weitere Angaben macht die Pressestelle des Hunsrück-Airports deshalb gegenwärtig nicht, wie sie auf Anfrage unserer Zeitung erklärt.
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