Meinung zu Paul/von Heusinger Es geht ums Land Lars Hennemann 09.07.2026, 15:01 Uhr

i Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung Kevin Ruehle

Die Hetzkampagne gegen den Grünen-Politiker Carl-Bernhard von Heusinger ist ein Alarmsignal. Sie zeigt auf, mit welchen Mitteln die AfD die Demokratie und ihre Verteidiger in Misskredit bringen will. Die gute Nachricht: Man kann etwas dagegen tun.

D as Prinzip ist ebenso bekannt wie perfide: Man muss nur lange genug mit möglichst viel Dreck werfen – irgendwas wird schon hängen bleiben. So verfährt gerade die rheinland-pfälzische AfD mit dem Grünen-Politiker Carl-Bernhard von Heusinger.







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