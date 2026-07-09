Meinung zu Paul/von Heusinger
Es geht ums Land
Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung
Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung
Kevin Ruehle

Die Hetzkampagne gegen den Grünen-Politiker Carl-Bernhard von Heusinger ist ein Alarmsignal. Sie zeigt auf, mit welchen Mitteln die AfD die Demokratie und ihre Verteidiger in Misskredit bringen will. Die gute Nachricht: Man kann etwas dagegen tun.

Lesezeit 2 Minuten
D as Prinzip ist ebenso bekannt wie perfide: Man muss nur lange genug mit möglichst viel Dreck werfen – irgendwas wird schon hängen bleiben. So verfährt gerade die rheinland-pfälzische AfD mit dem Grünen-Politiker Carl-Bernhard von Heusinger.
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