Spektakel der Sternschnuppen Perseiden & Sonnenfinsternis: Doppelshow am RLP-Himmel Anke Mersmann 09.07.2026, 18:00 Uhr

i Ein Perseidenmeteor zieht über den Himmel. Jedes Jahr im August kreuzt die Erde die Bahn eines Kometen, seine Staubpartikel verglühen in der Atmosphäre und sind als Sternschnuppen zu sehen. Dieses Jahr findet der Höhepunkt dieses Naturschauspiels am selben Abend mit einer partiellen Sonnenfinsternis statt. Marco A. Ludwig. picture alliance/dpa/Marco A. Ludwig

Im August treffen zwei Himmelsphänomene am selben Abend aufeinander: Die Perseiden sorgen für Glitzer am Nachthimmel, zuvor wird der Schatten des Mondes die Sonne teils verfinstern. Astronom Johannes Lind freut sich auf die kosmische Doppelshow.

Mitte August wird es am Himmel über Rheinland-Pfalz hoch hergehen: Die Sternschnuppen der Perseiden sollen vom 12. auf den 13. August besonders zahlreich über den nächtlichen Himmel zischen. „Sofern es nicht bewölkt ist, was wir nicht hoffen wollen“, sagt Johannes Lind.







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