Im August treffen zwei Himmelsphänomene am selben Abend aufeinander: Die Perseiden sorgen für Glitzer am Nachthimmel, zuvor wird der Schatten des Mondes die Sonne teils verfinstern. Astronom Johannes Lind freut sich auf die kosmische Doppelshow.
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Mitte August wird es am Himmel über Rheinland-Pfalz hoch hergehen: Die Sternschnuppen der Perseiden sollen vom 12. auf den 13. August besonders zahlreich über den nächtlichen Himmel zischen. „Sofern es nicht bewölkt ist, was wir nicht hoffen wollen“, sagt Johannes Lind.