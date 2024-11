Politische Debatte Wird die Grundsteuer doch günstiger? Ursula Samary 20.11.2024, 17:18 Uhr

i Wie teuer kommt die Grundsteuerreform Menschen in Rheinland-Pfalz letzlich zu stehen? Nach den bisherigen Plänen verschiebt sich die Steuerlast zulasten des privaten Wohnraums. Jetzt reagieren die Ampelfraktionen mit einem neuen Gesetzentwurf. picture alliance/dpa

Die Debatte um die Grundsteuerreform in Rheinland-Pfalz ebbt nicht ab. Viel Kritik daran übten Städte- und Gemeinderäte - jetzt kommt seitens der Landesregierung Bewegung in die Sache.

Müssen Privatleute für die Grundsteuer im nächsten Jahr in Rheinland-Pfalz doch nicht so tief in die Tasche greifen, wie bisher befürchtet? Aufgeschreckt vom massiven Ärger in Stadt- und Gemeinderäten wollen die Landtagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP den Kommunen jetzt ermöglichen, unterschiedliche Hebesätze für private und gewerbliche Grundstücke zu erheben.

