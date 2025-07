Zwei junge Polizisten überwältigen einen Mann. Von hinten packen sie ihm mit einem gekonnten Griff ins Gesicht und reißen ihn um. Mit einem dumpfen Knall landet er auf dem Boden – ausgelegt mit Turnmatten. „Hände hinter den Rücken. Jetzt!“, hallt es aus einer anderen Ecke der Halle, wo zwei weitere Uniformierte dabei sind, eine an die Wand gestellte Person festzunehmen, und ihr Befehle entgegen zu brüllen. Die Festgenommenen wehren sich, versuchen, sich den Griffen zu entziehen, und müssen mit aller Kraft fixiert werden.

All das findet unter dem wachsamen Blick eines erfahrenen Polizeibeamten statt. Er schaut sich jede Technik ganz genau an, lauscht jeder Anweisung, welche die jungen Kollegen dem vermeintlich Verhafteten geben und greift ein, wenn etwas falsch gemacht wird. Hier handelt es sich nämlich nicht um reale Festnahmen, sondern um ein Einsatztraining an der rheinland-pfälzischen Landespolizeischule.

In der Sporthalle auf dem Campus am Hunsrücker Flughafen Hahn absolviert gerade eine Teilklasse, bestehend aus rund 15 Polizeianwärtern des 29. Bachelor-Jahrgangs, ihr Abwehr- und Zugriffstraining. Die Studierenden befinden sich am Ende des siebten von insgesamt zwölf Modulen, und auf dem Lehrplan steht das Oberthema Haftbefehle. Unsere Zeitung begleitet die zukünftigen Polizeibeamten bei ihrer Trainingseinheit und erfährt, wie anspruchsvoll die Berufsausbildung ist – sowohl in der Theorie als auch körperlich und emotional.

Die Übungen im Rahmen des Abwehr- und Zugriffstrainings erfolgen „am lebenden Objekt“, wie der 33-jährige Einsatztrainer und Polizeihauptkommissar Martin Müller erklärt. Die Studierenden werden in Dreierteams aufgeteilt: Zwei von ihnen agieren als Polizisten, während der Dritte in die Rolle des Verhafteten schlüpft. „Die körperliche Schwierigkeit liegt hier bei sechs von zehn. Es gibt schon mal die ein oder andere ausgekugelte Schulter“, sagt Müller über die Intensität des Trainings.

i Unter genauer Beobachtung des Einsatztrainers Martin Müller, üben die Studierenden verschiedene Techniken und Szenarien zur Vollstreckung eines Haftbefehls. Justin Buchinger

Doch die Schüler dieses Jahrgangs, die schon im kommenden Jahr graduieren, wissen, was zu tun ist, wie sie zugreifen müssen und wie sie richtig fallen. Auch wenn die Techniken von außen betrachtet brutal wirken – die Anwärter lernen von Anfang an, Personen effektiv zu fixieren, ohne diese oder sich selbst zu verletzen.

Bereits nach kurzer Zeit wird klar: Für dieses Studium müssen die insgesamt 1400 Kommissar-Anwärter, die die Hochschule am Hahn besuchen, fit sein. Die Übungen werden in Uniform, Schutzweste und einem Gürtel voller Attrappen von Einsatzgeräten – vom Trainer scherzhaft „Batman-Gürtel“ genannt – durchgeführt. Das sind mehrere Kilo an zusätzlichem Gewicht. Hinzu kommen Kommilitonen, die simulieren, sich gegen die Festnahme zu wehren – so, wie es auch bei echten Einsätzen passieren kann.

i Martin Müller ist seit 2018 Einsatztrainer an der Landespolizeischule. Vor seiner Ausbilder-Tätigkeit hat er mehrere Stationen innerhalb der Polizei durchlaufen, vom Wechseldienst bis zur Bereitschaftspolizei. Fabian Emmel

Ein Unterschied zwischen Männern und Frauen wird beim Training übrigens nicht gemacht, sagt Müller. Auch Polizistinnen müssen sich später etwa gegen augenscheinlich körperlich überlegene, potenziell aggressive und wehrhafte Männer behaupten können. An der ein oder anderen Stelle werden die Studentinnen beim Training deshalb sogar etwas härter in die Mangel genommen, erzählt der Einsatztrainer. Auch erfahrene Trainerinnen geben vor diesem Hintergrund häufig extra Tipps und Tricks aus ihrer eigenen Berufserfahrung an die jungen Frauen weiter.

Doch auch unabhängig vom Geschlecht gilt: Der Polizeiberuf ist nicht ungefährlich. Beleidigungen, Bedrohungen und körperliche Angriffe kommen häufig vor. Daher muss jedes mögliche Festnahmeszenario, jede Technik geprobt werden, bevor die Anwärter in den Dienst entlassen werden. Auch der Umgang mit Emotionen wird geübt – Angst, Stress und Unwohlsein gehören nämlich auch zum Berufsalltag.

„Wir versuchen, diesen Hochstress bewusst zu entwickeln und zu triggern, damit die Studierenden darin Erfahrung haben.“

Einsatztrainer Martin Müller

„Man wird im Studium super darauf vorbereitet“, findet die 21-jährige Studentin Tamara Röder. Sie hat während ihrer Praktika, die fester Bestandteil des Studiums sind, bereits Einsätze miterlebt, bei denen sie emotional an Grenzen stieß. „Ich hatte keinen Blackout, aber es war schon so, dass man das Adrenalin spürt, dass die Knie vielleicht wackeln. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass ich noch handlungsfähig bin“, berichtet die angehende Polizistin.

Martin Müller erklärt, wie die Studierenden auf der Hochschule den Umgang mit genau solchen Situationen lernen: „Wir versuchen, diesen Hochstress bewusst zu entwickeln und zu triggern, damit die Studierenden darin Erfahrung haben und das Gelernte, wenn es denn in der Praxis so weit kommt, abrufen zu können.“ Sodass die jungen Polizisten nicht in eine Schockstarre fallen oder trotz negativer Gefühle professionell bleiben und einen kühlen Kopf bewahren. Um zusätzlich zu gewährleisten, dass die Polizeianwärter mit Stress und Angst umgehen können, werden diese Themen auch im theoretischen Teil in den Fächern Soziologie und Psychologie behandelt.

i Die 21-Jährige Tamara Röder ist im 29. Bachelor-Jahrgang an der Hochschule der Polizei. An ihrem zukünftigen Beruf gefällt ihr besonders die Abwechslung. Kim Fauss

Zum theoretischen Unterricht und den themenbasierten Einsatztrainings kommen auch Schussübungen oder Sporteinheiten, wie regelmäßige Parcours oder 3000-Meter-Läufe hinzu. Während des Studiums wird die körperliche Fitness mehrfach überprüft. Und auch beim Einstellungstest wird verlangt, das sportliche Können unter Beweis zu stellen. „ Man muss kein Olympiasportler sein, um bei der Polizei zu sein“, betont Müller. Doch dass die Studierenden die körperlichen Anforderungen erfüllen, gewährleiste, dass sie später Einsatzlagen besser bewältigen, und dabei sich selbst sowie ihre Kollegen und Mitbürger schützen können.

Nils Luckhaupt, Polizeioberrat und Leiter der berufspraktischen Studien, ergänzt: „Hier muss keiner herkommen und wird ins kalte Wasser geworfen, sondern wir bereiten die Studierenden natürlich auf die sportlichen Prüfungen vor, die auf einen zukommen“, verrät er. Als unsere Zeitung Luckhaupt auf dem Sportplatz der Hochschule trifft, trainiert dort gerade eine Gruppe für einen anstehenden 3000-Meter-Lauf.

Wie auch zuvor beim Hallentraining, betreut hier ein Trainer nur etwa 10 bis 15 Studierende. Nur so kann laut Müller auf die individuellen Bedürfnisse, Fragen und Schwierigkeiten jedes einzelnen Schülers eingegangen werden.

i Nils Luckhaupt, Leiter der Berufspraktischen Studien. Er organisiert die Praktika der Studierenden, sowie den Sportunterricht und die Schieß- und Einsatztrainings. Kim Fauss

Eines der anspruchsvollsten Trainings, das von den Studierenden meist als Highlight betrachtet wird, sei das Training für lebensbedrohliche Einsatzlagen. Dort werden in voller Montur, also mit „Plattenträgern, Helmen, Maschinenpistolen“ entsprechende Einsatzlagen nachgestellt und bewältigt, fasst Müller zusammen. Dabei lernen die Studierenden den Schusswaffengebrauch, die Reaktion auf Messerangriffe, wie sie taktisch vorgehen und „wie der Name „lebensbedrohlich“ schon sagt, auf sich aufzupassen und Lagen auch in den Griff zu bekommen“, sagt der Einsatztrainer.

Zum Beginn des Studiums seien die Anforderungen in den Einsatztrainings noch geringer, aber für die jungen Anwärter kann in dieser Zeit bereits eine einfache Verkehrskontrolle als herausfordernd empfunden werden, weil sie das zuvor noch nie gemacht haben. Das steigert sich dann im Laufe des Studiums, wie Müller erklärt, während die grundlegenden Techniken und Fertigkeiten der Studierenden nach und nach gefestigt werden.

i Jeder Griff muss sitzen. In der Turnhalle der Hochschule am Hahn lernen die Polizeianwärter das, was später bei echten Einsätzen zum Automatismus wird. Schon bei der Übung tragen sie Uniform und Einsatzgürtel. Justin Buchinger

Dass das Studium, und später auch der Berufsalltag, viele körperliche wie mentale Herausforderungen birgt, schreckt Tamara Röder – sowie viele ihrer Kommilitonen – nicht ab. Im Gegenteil: „Natürlich merkt man, dass man manchmal vielleicht an eine Grenze kommt, aber oft motiviert einen gerade das Herausfordernde dazu, noch mal weiterzumachen.“ Die Abwechslung, besonders während der Praktika, gefällt der 21-Jährigen am Studium besonders gut. „Wenn man wirklich im Streifendienst mitfährt, oder bei der Kripo dabei ist – so wie die ,fertigen’ Beamten.“ Zwar immer als dritte Person, von der Seitenlinie aus, betont die Studentin, aber schon so, dass man auch selbst mal aktiv wird.

Mit schwierigen Erlebnissen, die oft auch emotionale Traumata bei den Beamten verursachen können, müssen die Anwärter dabei keineswegs allein fertig werden. Weder während ihres Studiums noch auf den Dienststellen, auf denen sie später arbeiten. Die Hochschule bietet durch entsprechende Lehrkräfte und Gesprächsangebote Unterstützung, und jeder Anwärter hat außerdem einen persönlichen Praxisanleiter, der ihnen als eine Art Mentor zur Seite steht. Auch die Kommilitonen sind eine wichtige Stütze, wie Tamara Röder deutlich macht: „Mit der Gemeinschaft, die man dann hier auf dem Hahn hat, da hat man eigentlich immer Ansprechpartner. Man findet hier Freunde fürs Leben.“