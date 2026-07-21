Geisterstadt im Soonwald Wird das Munitionsdepot Rheinböllen reaktiviert? Dirk Eberz 21.07.2026, 13:35 Uhr

i Abstellgleis ins Nirgendwo: Ein Abzweig der Hunsrückquerbahn führt zum ehemaligen Munitionsdepot Rheinböllen. 100 Meter hinter dem Zaun beginnt eine Ladestraße, auf der früher hochexplosive Güter verladen worden sind. Jetzt könnte das Militärgelände bald wieder reaktiviert werden. Thomas Torkler

Im Kalten Krieg lagern mitten im Soonwald Tausende Tonnen Munition. Bis das Depot Rheinböllen dem Sparkurs in Berlin zum Opfer fällt und geschlossen wird. Ein lost place im Hunsrück. Doch der Dornröschenschlaf könnte jetzt schon bald wieder enden.

Kurz vor dem Tor zum Munitionsdepot Rheinböllen verschwinden die Gleise plötzlich im Asphalt. Ihr rostiger Stahl ist längst von Pflanzen überwuchert. Der Eingang zu dem ehemaligen Hochsicherheitsgelände ist mit Stacheldraht geschützt. Heute kann niemand mehr ahnen, dass der unscheinbare Abzweig der Hunsrückquerbahn zwischen Rheinböllen und Ellern einst von enormer strategischer Bedeutung gewesen ist.







Artikel teilen

Artikel teilen