Meinung zu Spahns Rücktritt Eine Verwahrlosung der politischen Kultur Christian Kunst 20.07.2026, 14:28 Uhr

i Christian Kunst Jens Weber

Paukenschlag in der Machtzentrale der Union: Fraktionschef Jens Spahn (CDU) ist nach der Leihmutter-Affäre zurückgetreten. Der Fall steht beispielhaft für eine Verwahrlosung der politischen Kultur, kommentiert Redakteur Christian Kunst.

Der Rücktritt von Jens Spahn als Unionsfraktionschef ist folgerichtig und für die CDU/CSU sowie Kanzler Friedrich Merz mit Blick auf die Wahlen im Osten alternativlos. Er ist angesichts der vielen Skandale Spahns um fragwürdige und kostspielige Immobilien- und Maskendeals oder Treffen mit rechten Demokratiefeinden längst überfällig.







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