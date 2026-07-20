In Karlsruhe liegen weiter drei offene Verfahren zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung in Rheinland-Pfalz. Die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Pia Schellhammer, stellt derweil eine Forderung an die Finanzministerin.

Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe liegen noch nicht entschiedene Verfahren zur Beamtenbesoldung in Rheinland-Pfalz. Die große Frage lautet: Zahlt Rheinland-Pfalz seine Staatsbediensteten verfassungsgemäß?

Ein Sprecher hatte unserer Zeitung bestätigt, dass dem obersten deutschen Gericht drei Verfahren aus Rheinland-Pfalz vorliegen.