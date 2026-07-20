Bestochene Gefängniswärter, Schmuggel hinter Gittern, Durchsuchungen: Ein aktueller Skandal in Nordrhein-Westfalen strahlt nach Rheinland-Pfalz aus. Gibt es jetzt auch hier Konsequenzen? Wir haben nachgefragt.
Lesezeit 3 Minuten
Ein Justizskandal im Nachbarland Nordrhein-Westfalen wirft Fragen bis nach Rheinland-Pfalz auf. Gegen acht Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Rheinbach bei Bonn wird derzeit ermittelt. Der Vorwurf wiegt schwer: Sie sollen gegen Bezahlung Handys und Drogen ins Gefängnis geschmuggelt haben.