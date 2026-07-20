NRW-Gefängnisaffäre strahlt ab Schmuggel hinter Gittern: Wenn Wärter zu Ganoven werden Rolf Seydewitz 20.07.2026, 14:00 Uhr

i Gegen acht Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Rheinbach bei Bonn wird derzeit ermittelt. Sie sollen gegen Bezahlung Handys und Drogen ins Gefängnis geschmuggelt haben. Die Ermittlungen strahlen auch nach Rheinland-Pfalz aus. Michael Matthey. picture alliance/dpa

Bestochene Gefängniswärter, Schmuggel hinter Gittern, Durchsuchungen: Ein aktueller Skandal in Nordrhein-Westfalen strahlt nach Rheinland-Pfalz aus. Gibt es jetzt auch hier Konsequenzen? Wir haben nachgefragt.

Ein Justizskandal im Nachbarland Nordrhein-Westfalen wirft Fragen bis nach Rheinland-Pfalz auf. Gegen acht Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Rheinbach bei Bonn wird derzeit ermittelt. Der Vorwurf wiegt schwer: Sie sollen gegen Bezahlung Handys und Drogen ins Gefängnis geschmuggelt haben.







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