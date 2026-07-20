NRW-Gefängnisaffäre strahlt ab
Schmuggel hinter Gittern: Wenn Wärter zu Ganoven werden
Gegen acht Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Rheinbach bei Bonn wird derzeit ermittelt. Sie sollen gegen Bezahlung Handys un
Gegen acht Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Rheinbach bei Bonn wird derzeit ermittelt. Sie sollen gegen Bezahlung Handys und Drogen ins Gefängnis geschmuggelt haben. Die Ermittlungen strahlen auch nach Rheinland-Pfalz aus.
Michael Matthey. picture alliance/dpa

Bestochene Gefängniswärter, Schmuggel hinter Gittern, Durchsuchungen: Ein aktueller Skandal in Nordrhein-Westfalen strahlt nach Rheinland-Pfalz aus. Gibt es jetzt auch hier Konsequenzen? Wir haben nachgefragt.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Justizskandal im Nachbarland Nordrhein-Westfalen wirft Fragen bis nach Rheinland-Pfalz auf. Gegen acht Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Rheinbach bei Bonn wird derzeit ermittelt. Der Vorwurf wiegt schwer: Sie sollen gegen Bezahlung Handys und Drogen ins Gefängnis geschmuggelt haben.
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