In Gelsdorf im Kreis Ahrweiler wird auf dem Bio-Obsthof Nachtwey gleich zweierlei geerntet: Äpfel und Storm. Das gelingt über eine Agri-PV-Anlage, die Teil eines Forschungsprojekts ist. Die Solarmodule schützen Apfelbäume vor Witterungseinflüssen.
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Pflanzen vor Witterungseinflüssen schützen und über ihr Schutzdach aus Solarmodulen Strom gewinnen. Ob so der Obstbau der Zukunft aussehen könnte, wird noch bis Jahresende auf dem Bio-Obsthof Nachtwey in Gelsdorf im Landkreis Ahrweiler untersucht. Seit Frühjahr 2021 betreibt der Hof eine Versuchsanlage und ist einer der Kooperationspartner des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) für das Forschungsprojekt.