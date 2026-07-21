Agri-PV-Forschungsprojekt Äpfel ernten und Strom gewinnen: So geht beides Cordula Sailer-Röttgers 21.07.2026, 06:00 Uhr

i Obstbauer Christian Nachtwey hat schon rund 400 Besuchergruppen durch die Agri-PV-Anlage in Gelsdorf im Landkreis Ahrweiler geführt. Der Familienbetrieb der Nachtweys ist an einem Forschungsprojekt beteiligt. Cordula Sailer-Röttgers

In Gelsdorf im Kreis Ahrweiler wird auf dem Bio-Obsthof Nachtwey gleich zweierlei geerntet: Äpfel und Storm. Das gelingt über eine Agri-PV-Anlage, die Teil eines Forschungsprojekts ist. Die Solarmodule schützen Apfelbäume vor Witterungseinflüssen.

Pflanzen vor Witterungseinflüssen schützen und über ihr Schutzdach aus Solarmodulen Strom gewinnen. Ob so der Obstbau der Zukunft aussehen könnte, wird noch bis Jahresende auf dem Bio-Obsthof Nachtwey in Gelsdorf im Landkreis Ahrweiler untersucht. Seit Frühjahr 2021 betreibt der Hof eine Versuchsanlage und ist einer der Kooperationspartner des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) für das Forschungsprojekt.







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