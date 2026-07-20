„Husten Sie mal“: Erinnern Sie sich an Ihre Musterung?
Mit dem (freiwilligen) Wehrdienst wird auch die Musterung wieder zu einem Thema für sehr viele junge Männer. Wie war das früher? Wir bitten unsere Leser um Einsendung ihrer Erlebnisse aus Musterung und Grundausbildung.
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Es ist ein Thema, zu dem jahrzehntelang so ziemlich alle deutschen Männer etwas beitragen konnten: die Musterung. Auch jene, die den Wehrdienst verweigerten, mussten in der Regel beim Kreiswehrersatzamt antreten, wo sie gründlich untersucht wurden – „Eierkontrollgriff“ inbegriffen.