Leseraufruf zur Bundeswehr „Husten Sie mal“: Erinnern Sie sich an Ihre Musterung? 20.07.2026, 17:00 Uhr

i Hier geht’s zum Bund: Mit der Rückkehr des (freiwilligen) Wehrdienstes wird auch die Musterung wieder zu einem Thema für viele junge Männer. Wie war das früher? Wir rufen unsere Leser auf: Senden Sie uns Ihre Erlebnisse aus Musterung und Grundausbildung (Symbolfoto). Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance / dpa

Mit dem (freiwilligen) Wehrdienst wird auch die Musterung wieder zu einem Thema für sehr viele junge Männer. Wie war das früher? Wir bitten unsere Leser um Einsendung ihrer Erlebnisse aus Musterung und Grundausbildung.

Es ist ein Thema, zu dem jahrzehntelang so ziemlich alle deutschen Männer etwas beitragen konnten: die Musterung. Auch jene, die den Wehrdienst verweigerten, mussten in der Regel beim Kreiswehrersatzamt antreten, wo sie gründlich untersucht wurden – „Eierkontrollgriff“ inbegriffen.







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