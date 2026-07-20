Kunstfestival in Bad Ems
Ganz Bad Ems wird zur Biennale-Stadt
Die Bad Biennale des Artist Residency Schloss Balmoral macht vom 25. Juli an für eine Woche ganz Bad Ems zur Bühne für zeitgenös
Die Bad Biennale des Artist Residency Schloss Balmoral macht vom 25. Juli an für eine Woche ganz Bad Ems zur Bühne für zeitgenössische Kunst.
Claus Ambrosius

Was passiert, wenn eine ganze Stadt zur Galerie wird? Die erste Bad Biennale wagt in Bad Ems genau dieses Experiment. Internationale Künstler bespielen ungewöhnliche Orte und setzen die Kurstadt in einen neuen Zusammenhang.

Lesezeit 5 Minuten
Die erste Bad Biennale denkt in großen Dimensionen: Ganz Bad Ems soll zur Bühne für Gegenwartskunst werden. Mit ihrer ersten Ausgabe des neuen Festivals geht die Artist Residency Schloss Balmoral bewusst über ihre eigenen Ausstellungsräume hinaus und schickt Kunst in Kirchen, historische Gebäude, Innenhöfe, Geschäfte und öffentliche Plätze.
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