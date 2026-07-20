Was passiert, wenn eine ganze Stadt zur Galerie wird? Die erste Bad Biennale wagt in Bad Ems genau dieses Experiment. Internationale Künstler bespielen ungewöhnliche Orte und setzen die Kurstadt in einen neuen Zusammenhang.
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Die erste Bad Biennale denkt in großen Dimensionen: Ganz Bad Ems soll zur Bühne für Gegenwartskunst werden. Mit ihrer ersten Ausgabe des neuen Festivals geht die Artist Residency Schloss Balmoral bewusst über ihre eigenen Ausstellungsräume hinaus und schickt Kunst in Kirchen, historische Gebäude, Innenhöfe, Geschäfte und öffentliche Plätze.