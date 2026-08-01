Die Weinmanufaktur Dagernova in Dernau wurde 2021 schwer von der Flutkatastrophe getroffen. Kurz danach begann der Wiederaufbau. Oliver Swiatek sagt im Podcast „Kork & Schrauber“, dass in jeder Krise auch die Chance auf eine bessere Zukunft steckt.

Nach der verheerenden Flutkatastrophe 2021 an der Ahr stand auch die Weinmanufaktur Dagernova in Dernau vor den Trümmern ihrer Existenz. Doch Aufgeben war keine Option. In der achten Folge von „Kork & Schrauber“, dem Weinpodcast der Rhein-Zeitung, begrüßen die Hosts Kristine Bäder und René Harth Oliver Swiatek, den Vorstand für Vertrieb und Marketing, der seit 2024 bei der Winzergenossenschaft tätig ist.

Allenthalben sieht man im Tal noch die enorme Wucht der Flut, aber es geht deutlich voran. Die Bahnstrecke ist endlich wiederhergestellt und die Touristen kommen wieder ins Ahrtal. Das ist wichtig, denn gerade die Winzerinnen und Winzer brauchen sie jetzt.

Swiatek spricht im Podcast über eine emotionale Reise durch die Zeit der „Stunde Null“ bis hin zur architektonischen und strategischen Neuerfindung der Genossenschaft und der dazugehörigen Gastronomie. Er erklärt, warum er trotz der Zerstörung und des rückläufigen Konsumverhaltens fest an eine goldene Zukunft glaubt: Seine Vision ist es, die Ahr als das „deutsche Napa Valley“ zu positionieren – eine Region, die durch Qualität, Tourismus und Innovationsgeist Weltruf erlangt.

Diese Ideen entwickelt nicht irgendwer, sondern ein Mann, der lange für die Familie Gallo gearbeitet hat. Diese zählt noch heute zu den amerikanischen Weindynastien und denkt daher von Natur aus groß. Swiatek hat sich dies zu eigen gemacht.

Bäder und Harth sprechen mit ihm über seine Vita, die Herausforderungen bei der Renovierung in Dernau und das geschärfte Produktportfolio, das Tradition mit moderner Marktführung vereint. Am Ende ist es ein Gespräch über Resilienz, Mut und die transformative Kraft einer Krise.

Und der Podcast gibt eine Antwort auf die Frage: Woher stammt eigentlich der Name Dagernova?

Der Podcast ist ein Muss für alle, die Wein nicht nur trinken, sondern die Branche verstehen wollen. Alle zwei Wochen immer samstags gibt es eine neue Folge. Jetzt unbedingt reinhören und keine Folge mehr verpassen.

Kork & Schrauber

Folge 1, 25. April: Zur Lage des Deutschen Weins – Steffen Schindler

Folge 2, 9. Mai: Aufsteiger am Mittelrhein – Christina Muders vom Weingut Fetz

Folge 3, 23. Mai: Wein, Kirche und Kellergeheimnisse – die Bischöflichen Weingüter Trier

Folge 4, 6. Juni: Deutscher Freundeskreis der Weinetiketten-Sammler – Prof. Euler

Folge 5, 20. Juni: Gelebte Nachhaltigkeit im Weinbau – Sonja Ostermayer

Folge 6, 4. Juli: Kein Wein – Alternative zum entalkoholisierten Wein – Wolfgang Schäfer

Folge 7, 18. Juli: Neu an der Saar – Peter Thehlen, Weinmanufaktur Petershof

Folge 8, 1. August: Neuerfindung nach der Katastrophe an der Ahr – Oliver Swiatek

Folge 9, 15. August: Anarchistischer Wein – Florian Weingart

Folge 10, 29. August: Renommee von der Nahe Stefan Rumpf vom Weingut Kruger-Rumpf

Alle Folgen gibt es unter www.rhein-zeitung.de/korkschrauber