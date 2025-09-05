39 Jugendherbergen gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Westerwald soll bald eine weitere in Montabaur dazukommen. Dort hat es bis vor wenigen Jahren schon einmal eine Herberge gegeben – außerhalb der Stadt. Der neue Standort soll nun mitten im Zentrum liegen. Mit unserer Zeitung hat Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, über das Projekt und die Bedeutung der Jugendherbergen im Land gesprochen. Zum Zeitpunkt des Videotelefonats ist er auf Stippvisite in der Jugendherberge Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg. Ein Kronleuchter baumelt von der Decke des Herbergsrestaurants, in dem Geditz sitzt, von draußen tönt ein Stimmengewirr durchs offene Fenster. „Da ist eine Schulklasse unterwegs“, sagt Geditz.

Herr Geditz, wer macht vor allem Urlaub in den Jugendherbergen?

Familien, Schulklassen sowie Gruppen und Vereine – das sind die Zielgruppen, die etwa 90 Prozent unserer Gäste ausmachen. Gerade in den Ferienzeiten haben wir viele Familien mit Kindern in den Jugendherbergen. Aber auch sonst kommen Familien gern an den Wochenenden für einen Kurzurlaub. Dann werden unsere Herbergen als familienfreundliche und auch preiswerte Unterkunft geschätzt – vor allem, wenn die Eltern nicht weit fahren wollen. Für Schulklassen, die auf Klassenfahrt gehen, sind wir außerschulische Lernorte. Gemeinsam mit pädagogischen Partnern bieten wir Programme an, um die Natur oder die Geschichte der Region zu erkunden. Solche Fahrten schweißen die Klassengemeinschaft zusammen. Gruppen, Vereine und Organisationen sind eine weitere wichtige Klientel: Musikvereine legen zum Beispiel Probentage bei uns ein, oder karitative Organisationen wie das Rote Kreuz machen Schulungen. Dazu kommen an touristisch beliebten Zielen – wie Koblenz oder Trier – auch noch ausländische Gäste.

Kommen Ihre Gäste vor allem aus Deutschland?

Im Wesentlichen ja. Vor allem reisen sie aus unseren Bundesländern – also aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland – sowie aus benachbarten Bundesländern an. Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen sind hier zu nennen. Dazu kommen noch Reisende aus dem benachbarten Ausland: aus Belgien, Luxemburg oder Holland. Schulklassen kommen etwa auch aus Luxemburg und Frankreich.

Wie sind die Sommerferien für die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland gelaufen?

Die Sommerferien sind gut gelaufen. Die Häuser waren sehr gut gebucht. Wir hatten auch überwiegend schönes Wetter. Zu Beginn der Ferien hatten wir noch Schulklassen aus anderen Bundesländern wie aus Baden-Württemberg, die später in die Ferien starten. Aber im Wesentlichen waren Familien zu Gast. Insgesamt scheint das Jahr wieder ein gutes zu werden. Anfang des Jahres lief es noch ein bisschen zähflüssig, aber das hat sich wieder ausgewachsen, und die Monate haben sich gut entwickelt.

i Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland/Ulrike Leistritz

Der eine oder andere denkt bei einer Jugendherberge an die Metallstockbetten, die zu seiner Jugend dort standen. Was bieten die Jugendherbergen ihren Gästen heute in Sachen Komfort?

Mit den Jahren steigen die Ansprüche. Das ist ganz normal und gesamtgesellschaftlich zu beobachten – das macht auch vor den Jugendherbergen nicht halt. Das, was man heute erwartet, wollen wir anbieten, aber die Jugendherberge ist kein Wellness- oder Vier-Sterne-Hotel. Das ist den Gästen bewusst. Deswegen sind wir auch preiswerter. Wir bieten Häuser, die gepflegt und sauber sind, mit gastfreundlicher Betreuung. Zu den Zimmern gehört ein gewisses Maß an Komfort, wie ein eigenes Badezimmer. Gemeinschaftsduschen haben wir nur noch in Teilbereichen zweier Herbergen – das ändern wir noch. Doppelstockbetten gibt es noch immer, das ist auch in Ordnung, das weiß man, dass das zur Jugendherberge gehört. Aber sie sind heute aus Holz und, wie das gesamte Mobiliar, ansprechend gestaltet. Und wichtig zu erwähnen: Niemand liegt mit Fremden im Zimmer, auch Ein- und Zweibettbelegungen sind möglich.

In Montabaur soll das Rathaus am Konrad-Adenauer-Platz in eine neue Jugendherberge umgebaut werden – mit 390 Betten, die dann größte in Rheinland-Pfalz. Wie weit sind hier die Planungen?

Die Planung hat sich hier noch ein wenig geändert. Im Raumkonzept hat sich etwas bei den Veranstaltungsräumen und der Bettenzahl verschoben. Es werden 343 Betten sein. Das wäre dann die zweitgrößte Jugendherberge in Rheinland-Pfalz. Trier ist noch größer. Es gibt noch viel zu tun, wir sind an den Detailplanungen, der Bauantrag muss vorbereitet werden, Verträge mit dem Architekten und zur Finanzierung müssen geschlossen werden.

Die Stadt und die Verbandsgemeinde Montabaur haben dem Verkauf bereits zugestimmt. Müssen Sie im Herbergsverband jetzt noch den Kauf beschließen – oder ist das schon geschehen?

Wir haben in unseren Gremien schon sehr oft darüber gesprochen. Aber formal muss unsere Hauptversammlung neuen Projekten zustimmen. Das muss noch passieren, aber es ist schon alles im Detail vorbereitet.

Wann wird es voraussichtlich mit den Bauarbeiten losgehen?

Momentan wird das Gebäude noch von der Verbandsgemeinde genutzt, die ihren Umzug für das kommende Jahr plant. Voraussichtlich können wir Mitte bis Ende nächsten Jahres loslegen. Das Gebäude wird sich komplett verändern. Im Inneren wird es entkernt und auch die Fassade wird neu gestaltet. Das Gebäude soll aufgestockt werden, aber nicht um ein ganzes Stockwerk. Derzeit überarbeiten wir den Entwurf, in dem wir auch Gedanken aufgreifen, die aus der Diskussion vor Ort kommen. Was bestehen bleibt, sind die Geschäfte im Erdgeschoss – das ist gut so, sie beleben den Platz. Diese Gewerbeflächen sind privates Teileigentum.

Diese neue City-Jugendherberge wird kein eigenes Außengelände haben. Ist das ein Manko für eine Jugendherberge?

Wäre die Jugendherberge im Grünen und hätte kein Außengelände, wäre das natürlich ein Manko. Aber wir sind in Montabaur mitten in der Stadt, und da erwartet man das auch nicht. Welche Jugendherberge die richtige ist, kommt immer auf die Gästestruktur an – also auf das Alter der Gäste und die Aktivitäten, die man plant. Wenn eine Familie sagt, wir wollen in den Pfälzer Wald, will sie nicht mitten in der Stadt sein. Aber wenn Sie einen Workshop in der künftigen Jugendherberge in Montabaur besucht haben, sind Sie froh, wenn Sie nach getaner Arbeit abends in die Fußgängerzone gehen und am Stadtleben teilhaben können. Bei unseren Jugendherbergen ist es gut, eine unterschiedliche Struktur von Angeboten zu haben. Es gibt keinen Grund zu sagen: Die Jugendherberge darf nur im Wald oder am Stadtrand sein. Ein städtischer Standort hat ebenso seine Berechtigung. Wir wollen auch neue Gäste ansprechen, die bisher noch nicht in Jugendherbergen gekommen sind.

Zuvor war 2020 die Westerwald-Jugendherberge in Montabaur geschlossen worden. Nach welchen Kriterien wägt Ihr Verband ab, ob eine Jugendherberge saniert oder woanders neu eingerichtet wird?

Der Fokus liegt auf der Sanierung der vorhandenen Standorte. Aber das gab es immer wieder mal, dass ein neuer Standort dazukam, der neu auf dem Markt platziert werden musste – und das ist uns immer wieder gelungen. Bei der Schließung der damaligen Westerwald-Jugendherberge in Montabaur hat auch die Corona-Pandemie eine Rolle gespielt. Das war eine schwierige wirtschaftliche Situation zu der Zeit, sodass wir in dieser Gemengelage zu dem Entschluss kamen, die Jugendherberge zu schließen.

Wir hätten unabhängig davon Investitionen machen müssen, weil Brandschutzmaßnahmen anstanden, die gemacht werden mussten. Hinzu kommt, dass das Haus zu klein war. An diesem Standort wäre es nicht möglich gewesen, das Haus so zu vergrößern, dass die Investitionen lohnend gewesen wären. Wir erachten den Standort Montabaur als guten Jugendherbergsstandort und sehen uns mit der jetzigen Lage der Jugendherberge für die Stadt besser aufgestellt als zuvor mit der alten.

Die Baukosten für die neue Jugendherberge sollen bei mehr als 20 Millionen Euro liegen. Wie finanziert Ihr Verband das?

Die Gesamtbaukosten liegen bei etwa 22,5 Millionen Euro. Darin ist bereits der Erwerb der Immobilie enthalten. Die Stadt Montabaur und die Verbandsgemeinde haben beschlossen, die Maßnahmen finanziell zu unterstützen. Da das Haus komplett energetisch saniert wird, können wir zudem ein Förderprogramm der KfW in Anspruch nehmen. Ohne diese und die kommunale Förderung haben wir selbst noch circa 16 Millionen Euro zu stemmen. Das muss sich aus dem Betrieb der Jugendherberge amortisieren.

Wie ist es um den Zustand der restlichen Jugendherbergen in RLP und im Saarland bestellt?

Wir legen besonderen Wert darauf, dass die Jugendherbergen im laufenden Betrieb gut gepflegt und erhalten werden. Wenn etwas kaputtgeht, wird es sofort repariert. Das ist wichtig, damit keine großen Investitionsstaus entstehen. Im Laufe der Jahrzehnte ist es außerdem immer wieder notwendig, zu schauen, was an einem Standort überholt werden muss, um weiter für Gäste attraktiv zu sein. Große Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen können wir immer nur peu à peu machen, wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind. Im kommenden Jahr nehmen wir zwei Häuser nach einer grundlegenden Sanierung wieder in Betrieb: die Jugendherbergen Traben-Trarbach und Idar-Oberstein. Ein großes Zukunftsthema, an dem wir zu arbeiten haben, wird die energetische Sanierung unserer Häuser sein.

Sehen Sie darin eine wichtige gesellschaftliche Funktion, Familien, Schulklassen und Vereinen preiswerte Übernachtungen zu ermöglichen? Ja, wer hat das sonst noch auf dem Schirm? Unsere Zielgruppen hat man heute in zu wenigen Bereichen im Blick. Die Belastungen des Alltags werden immer größer: Der Einkauf wird teurer, Energie wird teurer, alles wird teurer. Wer Kinder hat, weiß, was das Leben kostet. Die aktiven Familien mit Durchschnittseinkommen, die bewusst etwas mit ihren Kindern unternehmen, sind froh, wenn sie übers Wochenende zu bezahlbaren Preisen wegfahren können. Ebenso müssen die Eltern die Schulausflüge bezahlen. Der Betrieb der Jugendherbergen muss wirtschaftlich sein, aber auch den Bedürfnissen unserer Gäste gerecht werden. Diesen Spagat müssen wir hinbekommen.

Die Jugendherbergen in Zahlen

Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden von einem gemeinnützigen Verein betrieben. Der Ursprungsverein wurde 1949 in Mainz gegründet, wie die Herbergen erklären. Im Jahr 1989 folgte der Zusammenschluss mit den Jugendherbergen im Saarland. Von den insgesamt 40 Häusern befinden sich 34 in Rheinland-Pfalz, fünf im Saarland sowie eine Partnerherberge in Berlin. Für den Urlaub in den Jugendherbergen ist eine Mitgliedschaft Voraussetzung. Laut dem Geschäftsbericht 2024 werden die Herbergen von mehr als 224.000 Mitgliedern getragen. Im vergangenen Jahr zählten die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland mehr als 970.000 Übernachtungen. Der Umsatz lag laut Jahresbericht bei rund 47,7 Millionen, der Jahresüberschuss bei rund 296.000 Euro. red