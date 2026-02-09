Aufgaben, Anforderungen, Gage 
Landtagswahl: Alle wichtigen Infos zum Wahlhelfer-Job
Stimmen zählen, auf die Wahlurne aufpassen und das Wählerverzeichnis kontrollieren: Damit die Wahl des 19. rheinland-pfälzischen Landtags am 22. März reibungslos abläuft, werden Wahlhelfer und Wahlhelferinnen gebraucht.
Sebastian Gollnow/dpa

Bald heißt es für die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz: wählen gehen. Der neue Landtag wird am 22. März 2026 gewählt. Damit das funktioniert, werden ehrenamtliche Wahlhelfer benötigt. Hier gibt es alle wichtigen Infos zum Ein-Tages-Job.

Lesezeit 2 Minuten
Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht bevor, am 22. März (Sonntag) ist es nach fünf Jahren wieder so weit. In weniger als zwei Monaten wird der 19. rheinland-pfälzische Landtag gewählt. Damit die Wahl reibungslos abläuft, muss es Menschen geben, die an diesem Tag in den Wahllokalen helfen.

