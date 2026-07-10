Sonntag ist Tag der Hoffnung
„Wir stellen uns die Welt schlimmer vor, als sie ist“
Bestseller-Autor David Nelles ist ein gefragter Klimaschutzexperte.
Bestseller-Autor David Nelles ist ein gefragter Klimaschutzexperte.
David Nelles

Viele Menschen blicken pessimistisch oder gar resigniert auf das Weltgeschehen – dazu bieten die täglichen Schlagzeilen auch reichlich Anlass. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit, sagt Besteller-Autor David Nelles. Ein Gespräch über Sehkorrekturen.

Lesezeit 6 Minuten
Sonntag ist internationaler Tag der Hoffnung. Trifft sich gut: Hoffnung können die Menschen in diesen Tagen gut gebrauchen – ist allerdings nicht für jeden leicht zu finden. Gut, dass wir einen erstklassigen Motivator zur Hand haben, den Wirtschaftswissenschaftler, Beststellerautor und Vortragsredner David Nelles.
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